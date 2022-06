Les autorités gabonaises se dotent d’un conseil supérieur des forces de police

C’est ce qui ressort du conseil des ministres tenu ce mercredi matin dans la capitale gabonaise. Ali Bongo et son gouvernement ont décidé de prendre un projet de décret portant organisation, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur des forces de police nationale. « Le présent projet de décret définit le cadre d’intervention du Conseil Supérieur des Forces de Police Nationale », précise un communiqué officiel ayant sanctionné les travaux.

Celui-ci précise que cet organe voulu par les autorités gabonaises est un « Organe consultatif paritaire du niveau opérationnel principal, le Conseil Supérieur des Forces de Police assiste le Président de la République, et le Gouvernement en matière d’organisation et de gestion des structures et d’emplois, de déontologie, d’activités, des ressources humaines et des autres moyens des Forces de Police Nationale ».