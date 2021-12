Les agents d’Africa n°1 toujours plongés dans une galère de 8 mois de salaires impayés !

Les agents de la radio panafricaine Africa n°1 ne savent plus à quel saint se vouer. Privés de salaires depuis près de 8 mois, ils s’interrogent face au silence opposé par le Trésor public gabonais qui pourtant avait promis aux travailleurs que leur situation serait examinée et réglée au plus vite le mois dernier. Une promesse de résolution obtenue à l’issue d’un sit-in organisé le 16 novembre 2021 devant le Trésor public de Libreville.

Selon plusieurs sources, depuis le 30 septembre un ordre de paiement portant référence n°21007826 ayant trait aux arriérés de salaires des agents des mois de mai à août 2021, soit un bloc de quatre mois, avait été transmis à la comptabilité du Trésor pour paiement. Malheureusement les communicateurs en détresse n’ont toujours pas vu la couleur de ce virement qui devra désormais inclure les mois de septembre à decembre.

Africa n°1 qui avait fait la fierté du Gabon continue sa longue agonie devant le silence coupable des autorités. Les salaires impayés étant devenus le lot quotidien des agents qui y travaillent de longs mois sans être payés. Une situation précaire qui plonge de nombreuses familles gabonaises dans un désarroi dans nom.