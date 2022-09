Législatives partielles d’octobre : le parti d’Ali Bongo a déjà ses 3 candidats !

Quelques 3 jours seulement après l’annonce du calendrier des partielles législatives par le Centre gabonais des élections (CGE) dans les sièges restés vacants de la Nyanga, de la Ngounié et de l’Ogooué-Ivindo, le parti d’Ali Bongo n’a pas chômé. Dans une note signée en son nom ce samedi par le secrétaire général Steeve Nzegho Djeko, le Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis sa création en 1968) a déjà investi ses 3 candidats pour les sièges en lice des villes de Tchibanga, Mekambo et Mimongo.

Lire aussi >>> Législatives partielles oubliées : le Conseil gabonais des élections décide enfin de les organiser !

Trois sièges de députés à l’Assemblée nationale gabonaise seront bientôt pourvus en octobre prochain. Pour s’y atteler, le PDG a livré ce samedi les noms de ses soldats, quasi assurés de remporter le triple scrutin des 15 et 29 octobre. Trois sièges restés vacants après la démission de leur titulaire de leur parti d’opposition pour rallier Ali Bongo et sa majorité. Une opération de reconquête de ces sièges conviés ainsi à 3 « camarades » du parti hégémonique de la famille Bongo.

La note d’investiture des candidats du pouvoir gabonais

Il s’agit de Charles Sadie pour le 1er siège du département de l’Ogoulou (Mimongo) dans la Ngounié, Jean Charles Yembit-Yembi pour le 1er arrondissement de la commune de Tchibanga de la Nyanga et Franck Atabi Bokamba Ndombi pour le 2ème siège du département de la Zadié (Mekambo) dans l’Ogooué-Ivindo. Trois soldats d’Ali Bongo envoyés sur le terrain électoral de ces partielles dont on ne connait pour l’heure les noms de leurs adversaires de l’opposition.

Nul doute que les états-majors du Parti social démocrate (PSD) et de Les Démocrates (LD) dont étaient sont issus les trois députés démissionnaires seront de la partie pour ce scrutin potentiellement à deux tours. A noter que l’ancien titulaire démissionnaire du siège de la Zadié, Franck Atabi Bokamba Ndombi (ex-PSD), est le seul des 3 à se représenter pour le reconquérir. Ce, après avoir rallié avec armes et bagage le PDG et le camp d’Ali Bongo.

Au Gabon, un député démissionnaire de son parti perd de facto son siège électoral. Il est ensuite frappé de l’interdiction de s’y représenter dans les 6 mois suivant sa démission. Or, le CGE a trainé les pieds pour organiser ce scrutin permettant ainsi au candidat du PDG de la Zadié ne n’être plus frappé par cette disqualification. Des coïncidences qui démontrent de la symbiose existant entre le calendrier électoral du CGE et celui du parti au pouvoir. Ceci pouvant expliquer le retard accusé par le CGE pour organiser ledit scrutin.