Législatives partielles oubliées : le Conseil gabonais des élections décide enfin de les organiser !

Annoncées pour le mois d’août dernier, les 3 partielles législatives que se refusaient d’organiser jusque-là le Conseil gabonais des élections (CGE) font enfin avoir lieu. Réunis hier en plénière, les membres du CGE sous la présidence de Moïse Bibalou Koumba ont enfin montré patte blanche. Le CGE a fixé ainsi le calendrier de ces partielles « oubliées » pour la mi-octobre. Elles concernent les sièges sont restées vacants dans 3 provinces depuis des mois après la démission de leur titulaire pour le parti présidentiel d’Ali Bongo.

Les mois de septembre et octobre seront des mois chargés pour certains électeurs de la Nyanga, de la Ngounié et de l’Ogooué-Ivindo privés de représentants au palais de l’Assemblée nationale. Après avoir trainé les pieds pour leur organisation au-delà des 6 mois règlementaires, le CGE a enfin dévoilé hier le calendrier pour la tenue des partielles des députés démissionnaires de l’opposition pour le Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968).

Le président du CGE Moïse Bibalou Koumba

Il s’agit des sièges laissés vacants par Gladys Moulengui (Parti social démocrate, PSD), Franck-Ulrich Bokamba Ndombi (PSD) et Jean-Pierre Doukaga Kassa (Les Démocrates, LD). Les électeurs du 1er siège du département de l’Ogoulou (Commune de Mimongo, cantons Haut-Ogoulou et Haute Dikobi) dans la Ngounié, du 2e siège de la Zadié (Vie-chère, Vie-dure, Paris-Bouyon et canton Loué) dans l’Ogooué-Ivindo et du 1er arrondissement de Tchibanga dans la Nyanga seront convoqués aux urnes dès la mi-octobre.

Le calendrier a fixé au 10 septembre à 18h , la date limite de dépôt de déclaration de candidature et au 5 octobre à minuit, l’ouverture de la campagne pour le premier tour de ces législatives partielles. Le vote pour le premier tour aura lieu le 15 octobre avant le second annoncé pour le 29 octobre. Les partis de l’opposition ayant essuyé ces défection auront à cœur de reprendre la main sur ces sièges. Idem pour le parti présidentiel boulimique qui contrôle déjà à plus de 90% les deux chambres parlementaires.