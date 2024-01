Le ministre gabonais des Mines inaugure le siège de sa holding flirtant avec son giron ministériel

Au Gabon, sous l’ère de la transition, on peut encore être ministre des Mines et être à la tête d’entreprises minières. C’est l’exemple ahurissant qu’illustre le cas Hervé Patrick Opiangah et sa holding HPO & Associés, qui détient plusieurs entreprises nationales, dont la célèbre SGTP-Mines (exploitation des mines et carrières). Pour aggraver la situation, le ministre et homme d’affaires à l’ascension désormais fulgurante depuis la transition, a inauguré ce 12 janvier, devant tous, le siège flambant neuf de sa holding aux nombreuses ramifications y compris dans son giron ministériel. Holding dont la bâtisse, située dans le 2e arrondissement d’Owendo, a été baptisée « Immeuble Mouele » en hommage à son père bien-aimé.

Au Gabon, on peut toujours être juge et partie sans que cela n’émeuve personne, ni les institutions censées encadrer la vie économique et sociale, encore moins le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) du général Brice Oligui Nguema, dont c’est la mission première. Pire encore, ce mélange des genres, qui rappelle les heures sombres de l’ancien régime d’Ali Bongo auquel l’actuel ministre a appartenu, n’émoustille en aucune manière les autorités de la transition.

Le sacre d’un businessman-politicien

En présence de plusieurs personnalités de premier plan du pays, dont le président de la Fédération des entreprises gabonaises (FEG) et le général-maire de la transition d’Owendo, la cérémonie d’inauguration du siège de la holding HPO & Associés a dû refuser hier du monde. La faute à l’importance de son promoteur, devenu grâce à la transition instaurée le 30 août dernier, le puissant maître des Mines du Gabon.

La coupure du ruban symbolique du siège de HPO

Des fonctions qu’il cumule volontiers avec celui de businessman, pourvoyeur d’emplois pour de nombreux Gabonais appauvris par 56 ans de règne de la famille Bongo et du régime que soutenait à raison certainement le proche collaborateur d’Ali Bongo durant de nombreuses années sans coup férir.

Une holding aux ramifications ministérielles

Rappelons que la holding du puissant ministre des Mines de la transition s’est offerte une joyeux architectural dispendieux dit moderne, dont le coût de réalisation s’élève à 2,7 milliards de nos francs. Outre SGTP-Mines, la holding HPO & Associés rassemble des filiales telles que le cabinet Médical Pro, Tryam (transport terrestre d’hydrocarbures), la SCI Moukouti, la Sogada (production et commercialisation d’œufs et de porcs charcutier) et SGTP-BTP (transport du personnel et BTP).

Les énormes tentacules de la holding du ministre-businessman

Le consortium, qui emploie actuellement 337 personnes, entend multiplier jusqu’à 10 ce chiffre en 3 à 5 ans pour atteindre 3 000 employés. Des perspectives de croissance témoignant du grand rêve économique grandeur nature qui anime désormais le ministre des Mines et ses associés. Tout ceci, bien entendu, se fait pour le bien-être des populations et non pas pour les comptes bancaires de ces promoteurs hors normes.

Les vieux démons de l’ère Bongo

Tout va bien dans le meilleur des mondes ! Comme quoi, même sous l’ère de la transition, la réussite économique demeure étroitement liée au succès politique d’hommes d’affaires qui sont en définitive des hommes politiques de génie. Hervé Patrick Opiangah et sa holding HPO & Associés continuent ainsi de perpétuer une tradition héritée du régime Bongo que l’on a voulu trop vite jeter aux orties.

Une des photos célébrant la complicité entre Ali Bongo et Hervé Opiangah

« Tout n’était pas mauvais dans l’ancien régime d’Ali Bongo », clamaient en cœur les leaders du PDG après la chute de leur patron vénéré déchu. Tout dépend de la position où l’on se situe pour l’affirmer. Avec l’ère nouvelle que promet la transition, l’exorcisme des vieux démons du régime Bongo promet d’être laborieux et sans fin.