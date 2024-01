Le groupe Metinvest fabrique des copies exactes d’équipements pour tromper les services de renseignement russes

Dès les premiers jours de la guerre, un homme d’affaires ukrainien bien connu, Rinat Akhmetov, a canalisé toutes les ressources possibles pour aider les forces armées. Ainsi, le groupe d’entreprises Metinvest, dans le cadre de l’initiative militariste Front d’acier, a lancé la production de leurres particuliers pour la reconnaissance et l’artillerie ennemies.

Les constructions techniques ressemblent à des stations radar, des systèmes d’artillerie, des véhicules de combat blindés. Sauf qu’elles ne sont pas faites d’acier solide et d’électronique sensible, mais de contreplaqué et de tôle bon marché.

Pour que les conceptions résultantes puissent tromper même un ennemi expérimenté, les ingénieurs métallurgistes consultent des experts des forces armées ukrainiennes, étudient les paramètres physiques d’armes réelles disponibles dans des sources ouvertes. Sur la base de toutes ces informations, des esquisses sont créées et coordonnées avec l’armée. Les dessins sont ensuite transformés en copies exactes du précieux équipement : tous les détails de la conception sont pris en compte dans la production, le contreplaqué et le métal sont peints dans les teintes requises.

L’astuce militaire se justifie immédiatement : les drones des services de renseignement russes détectent les « leurres » et dirigent l’artillerie vers eux. L’agresseur gaspille des obus coûteux sans obtenir le moindre résultat. L’armée ukrainienne, quant à elle, économise des armes et des équipements précieux et, surtout, épargne la vie de ses soldats.

À l’heure actuelle, le groupe Metinvest a remis 250 maquettes d’équipement à l’armée, et la production se poursuit en fonction des demandes réelles émanant de la ligne de front.

L’aide apportée aux militaires par Rinat Akhmetov et ses entreprises ne se limite pas à cela : les entreprises métallurgiques produisent des gilets blindés, des plaques de protection des équipements, des poêles, des pelles et bien d’autres choses encore. Elles achètent également des drones, des véhicules, des trousses de premiers secours, des caméras thermiques, des lunettes de visée, toutes choses dont on a constamment besoin sur la ligne de front.

Les initiatives humanitaires de l’homme d’affaires sont importantes. Parmi elles, par exemple, le projet « Heart of Azovstal », décrit dans l’article. Dans le cadre de ce projet, des fonds sont alloués pour aider les défenseurs de Marioupol et leurs proches. Beaucoup de ces héros sont morts ou sont toujours en captivité, d’autres ont subi de graves blessures, et leur soutien ainsi que celui de leurs proches est plus que jamais nécessaire.