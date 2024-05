Le général Oligui Nguema convoque son premier conseil des ministres post-Dialogue national

Après une pause prolongée suite au Dialogue national inclusif qui s’est tenu du 2 au 30 avril dernier, les autorités de la transition reprennent du service avec les traditionnels conseils des ministres. Selon un communiqué publié lundi soir par la Présidence gabonaise, le général Brice Oligui Nguema a convoqué son tout premier conseil des ministres post-Dialogue pour ce mardi 14 mai à 10h00.

Le gouvernement gabonais de transition se réunira ce mardi matin sous la présidence du président de la transition. Ce conseil des ministres intervient plus d’un mois après le dernier, qui s’était tenu quelques jours avant le Dialogue national inclusif d’avril. Autant dire que cette réunion gouvernementale revêtira une importance particulière pour esquisser les prémisses des conclusions du Dialogue.

Une vue du conseil des ministres du 20 mars denier

En effet, lors du dernier conseil des ministres du 20 mars, une série de mesures avait été adoptée, complétée par le CTRI notamment la composition des différentes commissions et les personnalités appelées à participer au Dialogue. Près de 45 jours plus tard, il est indéniable que l’attention se portera également sur le Dialogue national et la mise en œuvre de ses conclusions.

Ce conseil des ministres devrait également être l’occasion de procéder à des nominations dans l’administration publique et de prendre des premiers actes permettant la mise en œuvre des conclusions du Dialogue qui ont dores et déjà été confié à 3 comités : le comité constitutionnel national, le comité de suivi et d’évaluation et le comité de surveillance.