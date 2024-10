Le footballeur international gabonais Orphé Mbina : un parcours sportif de combattant !

Le footballeur international, Orphé Patrick Mbina, sociétaire du Football club de Maribor, communément appelé NK Maribord, club slovène le plus titré du championnat d’élite. C’est une pépite du football gabonais avec un parcours au firmament de la résilience et de la combativité d’un sportif de haut niveau qui a encore des belles marches à gravir. L’ancien pensionnaire de Grenoble Foot38, ligue 2 française a toujours su fait mentir les pronostics en enchainant des saisons avec des statistiques de meilleur buteur.

A 23 ans, l’avant-centre natif de Libreville, pensionnaire de NK Maribor sous les ordres d’Ante Simundza s’est frotté matinalement à la formation professionnelle de haut niveau en bravant vents et marées. Formé au FC Sapin de Libreville en minimes et en cadets, Orphé Mbina va s’envoler pour un stage d’un mois à Marseille avant d’intégrer le centre de formation de Stadium Progress toujours dans le sud périphérique marseillais.

Toujours épris de faire ses armes avant d’intégrer le monde du football professionnel, il va poser ses valises à l’US Colomier où il terminera sa saison avec le titre de meilleur buteur avec 28 réalisations. Tout en poursuivant son chemin par l’As Béziers, Grenoble Foot38 en ligue 2 de football en France. Pour se donner du temps de jeu en plein COVID-19, il prendra son courage à deux mains en allant tour à tour à l’As Beauvais dans l’Oise. Puis, au FC Chamalières 29 où il va terminer meilleur buteur du championnat et de son club.

L’international gabonais fait rayonner le Vert - Jaune Bleu en Europe centrale

Ces performances athlétiques, ses finitions de buteur et renard de surface vont attirer les regards de plusieurs grands clubs de l’élite de football français et européen. Toujours en quête de temps de jeu et de pouvoir exprimer l’amplitude de son potentiel footballistique, le fils Mbina va jeter son dévolu sur le très historique Nîmes Olympique 34. Club au sein duquel il va briller tout son talent en étant un acteur majeur du maintien du club en ligue professionnelle. C’est au sein de ce club de renom du football français où est passé son compatriote aîné l’international Denis Bouanga, qu’Orphé Mbina va s’imposer comme attaquant titulaire sous les ordres de Frédéric Bompard et Adil Hermach.

N’ayant jamais caché son engagement et sa passion à défendre les couleurs Vert-Jaune-Bleu du Gabon, Orphé Mbina va répondre en guerrier-panthère favorablement à sa première convocation lors des éliminatoires de la CAN de football face à la Mauritanie. Toujours prêt à faire rayonner son pays, le fils Mbina va rempiler une autre sélection internationale à la phase allée face à Lesotho. Un goût d’inachevé pour l’attaquant n’ayant pas obtenu la confiance de son sélectionneur, Thierry Mouyama qui doit composer avec cette nouvelle génération pour les qualifications futures aux compétitions continentales et internationales.

Orphé Mbina, une panthère nationale engagée et prête à défendre le Gabon

Évoluant au poste d’avant-centre, épris de courage, de détermination et surtout sa passion pour le ballon rond, Orphé Mbina a selon son entourage pour sacerdoce l’envie et la résilience d’aller encore plus loin que possible. En faisant la fierté du Gabon à l’international et à chaque fois que l’occasion lui sera donnée au sein de la tanière nationale. Il est certes en rodage et en apprentissage au sein de l’équipe nationale des Panthères du Gabon sous le leadership de Thierry Mouyouma, mais le fils Mbina a encore d’excellentes marges de progression et de belles années pour exprimer tout son talent. C’est un talent gabonais à suivre !