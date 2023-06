Large défaite du Gabon face à la RDC : Ali Bongo a-t-il porté la poisse aux Panthères ?

Après le cuisante défaite 2-0 hier soir des Panthères du Gabon face aux Léopards de la RDC, les supporters et commentateurs cherchent à s’expliquer cette déroute. Parmi les bouc-émissaires désignés figurent en bonne place Ali Bongo qui a fait irruption samedi après-midi à la dernière séance d’entrainement des joueurs avant de faire le déplacement du stade de Franceville, une citadelle censée être inviolable mais envahie douloureusement par les Léopards de la RDC.

Les Gabonais cherchent depuis dimanche soir à s’expliquer la lourde défaite de leur équipe nationale qui a essuyé au cours de la 5e journée du groupe I des éliminatoires de la CAN 2023, une des plus saillante déculottée de son histoire. Le caractère le plus douloureux étant que celle-ci soit intervenue au stade de Franceville, préféré à celui de la capitale en raison de l’invisibilité jusque-là présumée du Gabon dans cette ville.

Sauf que la citadelle jusque-là imprenable, a été violée par 2 buts à 0 par les Léopards qui n’ont fait qu’une bouchée des Panthères. Depuis, l’on évoque la malchance que porterait Ali Bongo à l’équipe nationale. Dimanche déjà, la Fegafoot rappelait sur son site que lorsqu’il « foulait la pelouse à l’époque du stade omnisports président BONGO, pour soutenir les poulains de Giresse face au Cameroun en éliminatoires jumelées de la CAN et du mondial 2010 », les Panthères avaient perdu leur match de qualification. Une superstition qui en appelle une autre.

Une poisse présidentielle que ne semble pas partager le journaliste sportif Freddy Koula, proche du palais présidentiel. « Excepté le match de la qualif pour la dernière CAN (2021), Ali Bongo (a) toujours été très proche de la sélection », a-t-il plaidé sur Twitter pour le défendre. Et l’avocat journalistique de rappeler qu’Ali Bongo « a été présent au stade lors de chaque match qui a qualifié le Gabon à une CAN de foot. Il était là pour 94, 96, 2000, 2010, 2015. Non, il ne porte pas la poisse😅 ».

Un avis que ne partage pas plusieurs internautes. Cleo Lennox ne s’est pas empêché de faire le parallèle avec 2009 : « En 2009, il foulait la pelouse du stade omnisports.....on connaît la suite, nous avons perdu 0-2 contre le Cameroun...Bis repetita ? ». Pour Ted Isaac, « Souvent il faut voir le mal de loin les gars. La malédiction vous a touché avant le match. Je vous plains et je suis vraiment mal ». Un débat enflammé qui se poursuit sur la toile depuis hier.