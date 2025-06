Fegakama : La course à la présidence lancée officiellement avec trois prétendants en lice !

La Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires (Fegakama) entre dès ce vendredi 13 juin dans une nouvelle phase de son histoire. Trois figures connues du karaté national sont désormais engagées dans une course de deux semaines pour décrocher la présidence du Comité directeur fédéral. L’élection est prévue pour le samedi 28 juin.

Selon un communiqué officiel transmis à Info241, le scrutin intervient à la suite du renouvellement des Comités directeurs des Ligues provinciales. Il sera organisé conformément à l’article 31 des statuts de la fédération, comme le précise le président sortant, maître Gilles Bertrand Ongondja-Koumoue aux deux mandats.

Les trois candidats déclarés sont :

Maître Claude Pamphile Youmou Andimi, actuel secrétaire général de la Fegakama,

Maître Jean René Akoghet,

Maître Dan Jean Rémy Ayinet.

Tous sont des pratiquants aguerris et des encadreurs expérimentés, déjà bien implantés dans les sphères dirigeantes du karaté gabonais. « La période de campagne électorale est officiellement ouverte à compter du 13 juin 2025 et s’achèvera le 27 juin 2025 », précise le communiqué daté du 11 juin. Le document invite également les présidents des ligues et associations affiliées à garantir une compétition respectueuse des statuts de la fédération, dans la fidélité aux valeurs de discipline, d’intégrité et d’honneur que prône le karaté.

Élément Détail Date d’ouverture de la campagne Vendredi 13 juin 2025 Date de clôture de la campagne Vendredi 27 juin 2025 Date de l’élection Samedi 28 juin 2025 Président sortant Maître Gilles Bertrand Ongondja-Koumoue (5e Dan Shotokan Ryu) Nombre de candidats 3 Candidats déclarés - Maître Claude Pamphile Youmou Andimi (SG sortant) - Maître Jean René Akoghet - Maître Dan Jean Rémy Ayinet Corps électoral - 5 ligues provinciales : Estuaire, Haut-Ogooué, Ogooué-Lolo, Ogooué-Maritime, Woleu-Ntem - 9 associations spécialisées Base juridique de l’élection Article 31 des statuts de la FEGAKAMA Valeurs rappelées par la fédération Discipline, intégrité, honneur

L’Assemblée élective, telle que définie par les statuts, est composée de cinq ligues provinciales (Estuaire, Haut-Ogooué, Ogooué-Lolo, Ogooué-Maritime, Woleu-Ntem) et de neuf associations spécialisées, notamment Doshinkan, Shotokan World Karaté, Agakado JKA, Viet Vo Dao ou encore Gabon Karaté Contact. L’enjeu est de taille pour ces trois prétendants, qui ont désormais deux semaines pour convaincre les membres votants de leur accorder leur confiance. La succession de maître Ongondja-Koumoue, 5e Dan Shotokan Ryu, s’annonce ouverte et disputée.