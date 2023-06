Gabon vs RDC : Ali Bongo à Franceville pour porter chance aux Panthères

Ali Bongo fervent supporters des Panthères du Gabon ne pouvait pas manquer le rendez-vous de football de Franceville (Haut-Ogooué, sud-est) de ce week-end. Voulant tâter le moral des troupes, il a rendu visite ce samedi après-midi aux joueurs des Panthères du Gabon lors de leur dernier entrainement. Ils affronteront ce dimanche à 19h00 les Léopards de la RDC.

Un match comptant pour l’avant-dernière journée du groupe I des éliminatoires de la CAN 2023 de football en Côte d’Ivoire. Occasion pour Ali Bongo de mettre un coup de pression sur les joueurs, le coach Patrice Neveu et le staff d’encadrement pour une victoire ce dimanche soir en vue d’une 9e participation du Gabon à une phase finale de la CAN.

Ali Bongo et les Panthères hier après-midi

Verdict ce soir à 19h00 pour ce duel entre fauves d’Afrique centrale. Un match que suivra Ali Bongo depuis le salon d’honneur du stade Rénovation de Franceville où aura lieu la rencontre.