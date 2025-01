Lambaréné : Un gabonais trouve la mort des suites d’une violente bagarre à main armée

Un gabonais n’a pas vu l’année 2025. Et pour cause, un tragique incident a ébranlé la ville de Lambaréné le 30 décembre dernier. Une violente altercation entre Bill Sonathan Messey Nze, 24 ans, et Emmanuel Wilfried Samy, âgé d’une trentaine d’années, s’est soldée par la mort de ce dernier. L’affrontement, survenu près du bar « Chez Prési » au quartier Isaac, dans le 2ᵉ arrondissement, a dégénéré lorsqu’un fragment de bouteille a été enfoncé dans le thorax d’Emmanuel, provoquant sa mort le lendemain à l’hôpital.

Selon une source proche de la police judiciaire citée ce jeudi par nos confrères de L’Union, les tensions ont débuté la veille, le 29 décembre, vers minuit. Emmanuel Wilfried Samy, en état d’ébriété selon les témoins, s’était emparé d’un micro pour insulter publiquement les habitants d’Adouma, un quartier du 1ᵉʳ arrondissement. Ces propos ont vivement irrité Bill Sonathan Messey Nze, résident de ce quartier. L’auteur des coups mortels Le lendemain, les deux hommes se croisent à proximité du bar. Bill confronte Emmanuel au sujet de ses propos insultants. Cette confrontation dégénère rapidement, Emmanuel semblant vouloir en découdre avec un couteau dissimulé dans ses poches. Mais avant qu’il ne puisse agir, Bill Sonathan Messey Nze se serait emparé d’une bouteille pour lui asséner un coup violent à la tête, avant de lui enfoncer un débris dans le thorax. Gravement blessé, Emmanuel a été transporté à l’hôpital tandis que des témoins alertaient les forces de l’ordre. Malheureusement, il a succombé à ses blessures le 31 décembre. Entre-temps, Bill Sonathan Messey Nze, identifié comme principal suspect, a pris la fuite. La police judiciaire, appuyée par des riverains, a rapidement lancé des recherches. Le suspect a été interpellé après une brève cavale. Lors de son interrogatoire, il a nié les faits malgré les témoignages et les preuves accablantes. Incarcéré à la prison de Lambaréné, Bill Sonathan Messey Nze attend désormais la suite de la procédure judiciaire. Ce drame met une fois de plus en lumière les conséquences tragiques des conflits exacerbés par la violence. Alors que la ville de Lambaréné tourne la page de cette sombre fin d’année, les habitants appellent à davantage de sensibilisation pour prévenir de tels actes et favoriser le dialogue dans la résolution des conflits.