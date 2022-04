La prison centrale de Libreville a enfin une maison d’arrêt pour femmes !

Annoncée depuis le mois de janvier, la maison d’arrêt pour femmes de la prison centrale de Libreville a été inaugurée ce mercredi par la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda en présence de plusieurs de ses ministres dont celui de la Justice. Construite en seulement 10 mois, cette nouvelle infrastructure pénitentiaire est dotée de 106 cellules et de plusieurs commodités jusque-là absentes ou vétustes. Cette nouvelle maison devrait faire le bonheur de quelques 102 femmes actuellement détenues dans la plus grande et la plus ancienne prison du pays.

Le Gabon a enfin décidé d’améliorer les conditions carcérales dans ses prisons. Après plusieurs mouvements d’humeurs de ces femmes, le gouvernement gabonais a inauguré une maison d’arrêt entièrement dédiée à la gente féminine. Les femmes jusque-là incarcérées dans des quartiers dédiés, auront un traitement plus humain et sociable avec 106 cellules plus spacieuses avec lit mais aussi plusieurs commodités qui manquaient à l’appel. La photo de famille de cette inauguration Il s’agit notamment d’une infirmerie complète, d’une cuisine aérée, d’une buanderie, d’un bureau pour les avocats, un bâtiment administratif, des aires de jeux et salles de repos dortoirs, d’un réfectoire, des parloirs, des douches... Cette maison d’arrêt moderne pour femme permet ainsi au Gabon de s’arrimer aux standards internationaux de la détention et de lutter contre la surpopulation carcérale qui continue de sévir dans ses prisons et singulièrement au pénitencier de Gros-Bouquet. Autre nouveauté, cette maison d’arrêt permettra aux femmes enceintes et avec enfants de s’occuper de leurs nouveau-nés avant leur placement en famille ou en centre d’accueil grâce à des cellules individuelles spécialement aménagées. « Vous devez veiller au respect et à l’application du règlement intérieur de la Prison. Vous assurez du maintien de l’état de propreté de ces nouveaux locaux », a rappelé la ministre de la justice Erlyne Antonela Ndembet Damas.