La dette publique du Gabon en hausse de 244 milliards au premier semestre 2021

Ali Bongo et son gouvernement continuent de miser sur l’endettement à grande échelle pour relancer l’économie gabonaise et les projets d’infrastructures à l’orée de la future présidentielle. Pour les 6 premiers mois de l’année 2021, le Gabon a contracté pas moins de 244 milliards supplémentaires auprès de ses partenaires financiers soit une dette qui culmine désormais à 6 539,9 milliards de FCFA. Une hausse constituée en très grande partie par la dette extérieure.

Les chiffres des emprunts à répétition du Gabon ne cessent de croitre et connaitre des sommets inégalés depuis plusieurs années. Selon les données de la dernière note de conjoncture sectorielle rendue publique par la Direction générale de l’Economie et de la Politique fiscale (DGEPF), la dette du Gabon a connu une croissance de 244 milliards au premier semestre 2021 pour se situer à 6 539,9 milliards. Fin 2020, le pays affichait déjà 6 295,9 milliards de dette au compteur.

Les variations de la dette gabonaise à juin 2021

Cette nouvelle hausse est la résultante de l’accroissement de la dette intérieure qui est passée de 2243,5 milliards (fin 2020) à 2 465,5 milliards soit une hausse 222 milliards de FCFA contractés par l’Etat auprès des banques. A fin juin 2021, la structure du portefeuille de la dette publique est composée 62,3% de la dette extérieure et de 37,7% de la dette intérieure, souligne la DGEPF.

Les prévisions de croissance du Gabon pour 2021

Il faut dire que le Gabon affiche un taux d’endettement hors norme depuis 2016. Avec de nombreux emprunts notamment auprès du Fonds monétaire international (FMI), les autorités gabonaises continuent de maintenir un taux d’endettement au-dessus du seuil de 70% du PIB, prescrit par la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Ce qui fait du Gabon, le second pays le plus endetté de la sous-région Afrique centrale derrière le Congo.