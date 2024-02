Le 8 février dernier, l’Université d’État de Moscou Lomonossov a été le théâtre d’un événement d’une grande importance : la conférence internationale du Club Russie - Afrique. Cet événement, qui s’est tenu à la Faculté des processus globaux, a été un rendez-vous majeur pour le développement des liens culturels et humanitaires entre la Russie et les pays africains.

Plus de 100 participants, venus de 30 pays du continent africain ainsi que de Russie, ont pris part à cette rencontre. Parmi eux figuraient des représentants diplomatiques, des personnalités officielles, des membres de la société civile, des acteurs culturels, des chercheurs, des entrepreneurs et des étudiants, tous animés par la volonté de renforcer les échanges et la coopération entre les deux régions.

Une vue des participants

Cette conférence s’inscrit dans la continuité des décisions prises lors du Deuxième sommet et forum économique et humanitaire Russie - Afrique qui s’est tenu à Saint-Pétersbourg en juillet 2023. Elle a bénéficié du soutien du Secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, témoignant ainsi de l’engagement des autorités russes en faveur du renforcement des liens avec le continent africain.

L’événement a été marqué par la diversité des sujets abordés. De la coopération scientifique et éducative à la préservation du patrimoine culturel, en passant par le cinéma, le sport, le tourisme et les médias, chaque thématique a été l’occasion d’échanges riches et constructifs. Des propositions concrètes ont été avancées, témoignant de la volonté des participants de passer à l’action pour concrétiser les idées évoquées.

Au-delà des discours officiels, cette conférence a également été l’occasion de créer des liens personnels entre les participants, favorisant ainsi les échanges informels et les collaborations futures. En effet, c’est dans ces moments de convivialité et de partage que se tissent les véritables partenariats durables.

En conclusion, cette conférence du Club Russie - Afrique de l’Université d’État de Moscou Lomonossov a été un véritable succès. Elle a permis de renforcer les liens entre les deux régions et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans de nombreux domaines. Les propositions formulées lors de cet événement seront intégrées dans un document final et transmises aux autorités compétentes, dans l’espoir de voir éclore de nouveaux projets concrets dans les mois à venir.