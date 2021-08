Une 5e journée d’hommage ce 31 août pour les martyrs de l’attaque du QG de Jean Ping

Alors qu’aucune donnée officielle n’est disponible sur le nombre de morts survenus lors de l’attaque sanglante du quartier général de Libreville du rival d’Ali Bongo, Jean Ping, le 31 août 2016, une nouvelle cérémonie d’hommage aura lieu ce mardi. C’est ce qu’indique un communiqué de la Coalition pour la nouvelle république (CNR, opposition radicale) qui entend organiser ce 31 août sa 5e journée en mémoire aux « jeunes compatriotes qui ont perdu la vie lors des massacres perpétrés la nuit du 31 août 2016 au QG du président Jean Ping ».

Lire aussi >>> Attaque du QG de Jean Ping : une rescapée raconte l’intérieur de cette nuit sanglante

Alors que les autorités gabonaises avaient affirmé avoir pris d’assaut le QG de l’opposant pour y traquer les personnes qui auraient incendié l’Assemblée nationale quelques heures plus tôt le 31 août 2016, aucun bilan de cette opération militaire n’a été rendu public. Encore moins le procès des présumés incendiaires, même 5 ans après. Une attaque « politique » et meurtrière qui aurait fait plusieurs dizaines de morts, à en croire l’opposition gabonaise et les proches de Jean Ping.

Une autre vue des lieux après l’attaque

C’est pour se souvenir de ces martyrs morts pour l’alternance politique et la vérité des urnes que la CNR de Jean Ping va les rendre « un vibrant hommage en cette douloureuse Journée du Souvenir », souligne le communiqué parvenu à la rédaction d’Info241. La cérémonie d’hommage aura lieu ce mardi 31 août de 10h à 17h sur les lieux des « massacres » non élucidés de notre histoire récente. « Les compatriotes épris de paix et de liberté » sont ainsi invités à investir l’esplanade du QG de Jean Ping sis aux Charbonnages.

Lire aussi >>> L’attaque du QG de Jean Ping et les nombreux civils abattus par l’armée gabonaise

Le programme prévoit notamment outre la présence du public, celle membres des partis politiques de la CNR, la prédication du pasteur Josué. Mais aussi des hommes des associations de jeunes et de femmes. Le tout sous les chants de louange d’une chorale pour le repos de l’âme des disparus de ces violences post-électorales organisées cette fois par les autorités gabonaises elles-mêmes. Des morts et des blessés tombés dans l’oubli et qui réclament justice. Une demande restée sans réponse de la justice gabonaise et du pouvoir gabonais qui continuent de nier ces « massacres ».

Ci-après le programme de cette journée d’hommage et de recueillement :