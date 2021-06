La Chine a accusé, mardi, les États-Unis d’être le « plus grand destructeur » de l’ordre mondial, un jour après que la Russie a dénoncé l’ordre fondé sur des règles promu par l’Occident (faisant contrepoids aux principes universels du droit international, stipulés notamment par la Charte de l’Onu, ndlr). « Les États-Unis, en ’quittant des communautés’ et en brandissant des sanctions et des menaces militaires contre d’autres, sont le plus grand destructeur de l’ordre mondial », a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse tenue à Pékin.

« Son ’ordre basé sur des règles’ est un système hégémonique dominé par les États-Unis. Bon nombre de ses alliés ne sont pas d’accord avec ce système. L’ordre mondial ne peut être hégémonique ou conçu par un clan dirigé par les États-Unis. Tous les pays devraient pratiquer un véritable multilatéralisme, faire avancer la démocratisation des relations internationales et construire une collectivité offrant un avenir commun à l’humanité », a ajouté le porte-parole. Le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait déclaré que les ordres fondés sur des règles manquaient de contenu spécifique, ce qui permettait d’accuser les pays de « briser les règles » lorsqu’ils agissent contre la volonté de l’Occident. « Moins ils sont spécifiques, plus ils ont la main libre pour poursuivre la pratique arbitraire consistant à employer des tactiques déloyales comme moyen de pression sur les concurrents », a écrit Sergueï Lavrov dans un article paru dans le quotidien russe Kommersant. Faisant référence aux récents échanges entre les présidents chinois et russe, Wang a déclaré : « Sous la direction stratégique du président Xi Jinping et du président russe Vladimir Poutine, les liens Chine-Russie sont entrés dans une des phases les plus optimales de leur histoire, avec une confiance politique solide et réciproque, ainsi que des intérêts mutuels ». Les liens entre la Russie et la Chine sont un « modèle » et un « exemple » de coopération bilatérale, ont déclaré lundi les dirigeants des deux pays. Lors d’une réunion en ligne à l’occasion du 20e anniversaire du traité d’amitié sino-russe de 2001, les deux dirigeants ont convenu de prolonger le pacte de cinq ans. Le porte-parole chinois a également critiqué le Japon pour avoir appelé à « protéger l’île de Taïwan en tant que pays démocratique ». « La Chine a exhorté le Japon à fournir une explication claire pour s’assurer qu’une telle erreur ne se reproduise pas », a déclaré Wang. La Chine affirme que Taïwan est une province sécessionniste, tandis que l’île revendique son indépendance depuis 1949.