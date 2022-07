La CAN de football Côte d’Ivoire 2023 repoussée à janvier 2024 en raison de la météo !

Initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023, la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) en Côte d’Ivoire a été repoussée pour les mois de janvier à février 2024, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) ce 3 juillet 2022 à Rabat, à l’issue d’une réunion du Comité exécutif de l’instance.

En effet, les mois de juin et juillet correspondent à la saison de fortes pluies en Côte d’Ivoire, avec des risques de fortes précipitations et d’inondations. Selon l’agence météorologique ivoirienne Sodexam, durant cette période, il peut tomber dans le sud-est du pays – où se situent Abidjan et deux des six stades retenus pour la compétition – jusqu’à 640 mm de précipitations.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a également annoncé ce dimanche que la Super Ligue africaine débutera en août 2023, avec des équipes à déterminer. L’édition 2022-2023 sera donc la dernière de la Ligue des champions africaine. Ce n’est pas la première fois qu’il y a un décalage. L’édition 2021 a été disputée en 2022 au Cameroun pour cause de pandémie de Covid-19.