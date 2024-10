L’ex opposant gabonais Alexandre Barro Chambrier exprime son soutien au référendum du CTRI

Le candidat à l’élection présidentielle d’août 2023, membre de l’ex coalition de l’opposition gabonaise (Alternance 2023), le Pr. Alexandre Barro Chambrier (ABC) a exprimé son soutien appuyé au général-président, Brice Clotaire Oligui Nguema en appelant à voter « Oui » au référendum du 16 novembre prochain. Sans manquer de vanter les mérites patriotiques de l’action menée par le Comité de la Transition pour la restauration des institutions (CTRI) samedi dernier à Port-Gentil à l’occasion de la rentrée politique du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM) dont ABC est le président.

La place de la concorde de Port-Gentil a refusé du monde samedi dernier dans la capitale économique du Gabon, bastion historique de l’opposition gabonaise. Le Pr. Hugues Alexandre Barro Chambrier, Président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM) a réuni son directoire et ses partisans à l’occasion de la rentrée politique de ce parti éminent de l’ex opposition gabonaise.

Au menu de son action, Barro Chambrier a appelé au ressouvenir et au devoir de mémoire de l’action républicaine courageuse menée avec ses pairs : « Souvenez-vous que dans un proche passé, il y a à peine un an et quelques mois, j’étais venu communier avec vous, accompagné de mes pairs de l’opposition regroupés au sein de la « Plateforme Alternance 2023 », socle de la « candidature consensuelle de l’opposition » que nous avions mis en place –à votre demande pressante – pour nous donner les meilleures chances de remporter la dernière élection présidentielle..

Tout en martelant : « Souvenons-nous de nos sacrifices, de nos tournées politiques à travers le pays pendant près de trois ans ; de tous les risques pris pour apporter et propager la bonne nouvelle sur la possibilité du changement dans notre pays. Souvenez-vous de ce que j’affirmais, à savoir que : « Nous ferons, ce qui n’a jamais été fait auparavant au Gabon... ». Et nous y sommes, grâce à nos vaillantes Forces de Sécurité et de Défense regroupées au sein du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI). » Lisez dans les lignes qui suivent l’intégralité du discours du Président du RPM, Vice-premier ministre en charge de la Planification et de la Prospective dans le gouvernement de la Transition du CTRI.

Barro Chambrier, Président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM), parti pro-CTRI.

Chers Patriotes,

Mesdames et Messieurs,

C’est avec un cœur plein d’émotions car rempli de bons et agréables souvenirs que j’ai le plaisir de m’adresser à vous, ce samedi 26 octobre 2024, à l’occasion de la rentrée politique solennelle du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM).

Souvenez-vous que dans un proche passé, il y a à peine un an et quelques mois, j’étais venu communier avec vous, accompagné de mes pairs de l’opposition regroupés au sein de la « Plateforme Alternance 2023 », socle de la « candidature consensuelle de l’opposition » que nous avions mis en place –à votre demande pressante – pour nous donner les meilleures chances de remporter la dernière élection présidentielle.

Oui ! Le souvenir de votre accueil si enthousiaste, si chaleureux, demeure vif dans ma mémoire. C’est l’occasion pour moi de vous réitérer mes remerciements, au nom de tous ceux qui ont cru en notre combat et qui ont créé les conditions de la chute du précédent régime.

Oui ! Souvenons-nous de nos sacrifices, de nos tournées politiques à travers le pays pendant près de trois ans ; de tous les risques pris pour apporter et propager la bonne nouvelle sur la possibilité du changement dans notre pays.

Souvenez-vous de ce que j’affirmais, à savoir que : « Nous ferons, ce qui n’a jamais été fait auparavant au Gabon... ». Et nous y sommes, grâce à nos vaillantes Forces de Sécurité et de Défense regroupées au sein du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI).

Nous y sommes tout aussi grâce au courage et au patriotisme du Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, à qui je rends un vibrant hommage pour le risque pris en choisissant de protéger le Peuple gabonais contre un système prêt à tout pour conserver le pouvoir, y compris par un bain de sang comme en 2009 et 2016.

Le Gabon sort de loin. Nous sortons de loin ! Que Dieu soit loué pour ses grâces et pour avoir préservé le Peuple Gabonais d’une nouvelle tragédie qui pointait à l’horizon.

Chers Patriotes,

Mesdames et Messieurs,

Nous devons toujours avoir à l’esprit le chemin parcouru. Un adage enseigne que, « Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient ». Ne vous laissez donc pas distraire par ces perfides trompeurs qui, toute honte bue et d’un cynisme sans

précédent, osent s’ériger en donneur de leçons ; oubliant le rôle qu’ils ont joué, en modifiant les règles du jeu à la veille des compétitions électorales.

Ceux-là devraient plutôt faire profil bas et manifester plus d’humilité face au Peuple Gabonais qui n’a pas la mémoire courte. Ils ne doivent donc pas assimiler la tolérance de notre Peuple à de la faiblesse. Ils devraient se garder de narguer le Peuple Gabonais ainsi que celles et ceux qui, depuis le 30 août 2023, s’investissent quotidiennement pour nous rendre notre Dignité et réparer leurs graves errements de gouvernance.

Chers Patriotes,

Mesdames et Messieurs,

La rencontre de ce jour se tient dans un lieu mythique et chargé de symboles. Il s’agit de l’un des nombreux legs hérités de Maître Pierre Louis AGONDJO OKAWE, ancien Maire de cette belle ville. Je tiens à lui rendre un vibrant hommage pour son parcours exemplaire, son courage exceptionnel et son engagement pour la démocratie et le développement du pays.

A cet effet, je vous invite à vous lever pour une minute de silence en la mémoire de tous nos martyrs, dont notre regretté Vice-Président, Michel MBOUMI, arraché trop tôt à notre affection et à notre combat, originaire du canton Ndougou dans le département d’Etimboué.

Chers Patriotes, Mesdames et Messieurs,

La présente rentrée politique se tient dans un contexte particulier qui interpelle notre responsabilité collective.

C’est l’occasion de nous rappeler que le RPM est désormais un Parti de gouvernement, un allié du CTRI. A cet égard, nous devons agir avec hauteur, patriotisme et assumer pleinement nos engagements. Tel fut l’esprit de notre rassemblement du 27 juillet dernier lors de la Rencontre Citoyenne organisée au quartier Glass de Libreville.

En cette circonstance, j’ai confirmé mon soutien au Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA et au CTRI. J’avais indiqué ma position de principe par rapport au processus de Transition et de Restauration des Institutions. Aujourd’hui, autant qu’hier, je réitère mon soutien et ma volonté d’œuvrer pour une nouvelle ère politique dans notre pays.

Je rappelle que le bilan de la Transition ne trahit pas notre décision de soutenir le CTRI et conforte la confiance placée par les gabonais dans la personne du Président de la Transition, Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA. On peut citer notamment :

- En matière d’emplois : la création d’environ 10000 postes budgétaires en l’espace d’un an seulement, au profit de nos jeunes frères et sœurs diplomés. Le démarrage effectif du projet « un jeune un taxi » qui va s’étendre sur l’ensemble du territoire national ;

En matière économique, la création d’une nouvelle compagnie nationale

aérienne, FLY GABON, le rachat d’ASSALA, pour permettre à notre pays de devenir enfin producteur majeur de pétrole. A cela s’ajoutent des réformes importantes menées depuis plusieurs mois pour sortir notre pays des listes rouges des pays mal gouvernés en terme de dette, de trésorerie, de transparence et de planification du développement.

En matière d’éducation, la construction et la réhabilitation de nombreux établissement scolaires, primaires, secondaires et supérieurs à travers le pays. Le rétablissement des bourses au secondaire.

Et ici à Port-Gentil :

 La réfection et l’extension de l’établissement secondaire « Joseph AMBOUROUET AVARO » ;

 L’extension du CES du parc ;

 La construction de l’école « Henri CLEMENT » au deuxième arrondissement :

 L’extension du CES de Bac Aviation ;

 Dans le quatrième arrondissement, de nouvelles routes sont en construction (transfo-miniprix, aéroport-masuku, tournant SEEG-carrefour Pouabou, camp Boireau-Moukala-Matanda.

Monsieur le Président par intérim,

Madame la Vice-présidente,

Mesdames et Messieurs les Membres du Secrétariat Exécutif,

Une rentrée politique doit être l’occasion par excellence de prendre le pool du Parti, évaluer son implantation, ses forces et faiblesses de manière objective.

Je vous exhorte donc à plus d’engagement, d’abnégation et de sacrifices. Le RPM est un Parti national. Vous devez déployer plus d’efforts pour convaincre nos Compatriotes qu’avec nous, ils mèneront le juste combat. Vous devez implanter le Parti dans tout le pays et, particulièrement, dans toute la province de l’Ogooué- Maritime. C’est l’occasion pour moi de féliciter nos responsables locaux pour la mobilisation de ce jour qui traduit le travail de fond effectué au quotidien malgrél’adversité et les difficultés rencontrées.

Chers Patriotes,

Mesdames et Messieurs,

Dans quelques jours, nous irons au référendum pour adopter une nouvelle constitution. Même si nous ne sommes pas encore en campagne, je rappelle que j’avais donné il y a quelques mois la position de notre parti à ce sujet. Cette position tient du fait qu’étant membre des instances de décision du pays, nous ne pouvons, dans le cadre du parti nous désolidariser des décisions que nous avons prises au Gouvernement ou au Parlement.

Sans faire dans la langue de bois, ce projet de Constitution n’est pas parfait, car aucune œuvre humaine n’est parfaite. Mais il a le double avantage que non seulement il a été fait par des gabonais, mais son adoption nous sortira de cette Transition qui met le pays dans une situation inconfortable. Parmi les points positifs, cette Constitution va tourner la page d’une époque et ouvrir une nouvelle voie à notre pays. Elle consacre la garantie de l’alternance et la fin des mandats perpétuels.

Elle reconnait la société civile comme une composante de notre société et un acteur important de notre démocratie ; Elle fait la promotion du respect des règles de bonne gouvernance et la répression de la corruption ; elle consacre le droit au travail et à un salaire décent pour chaque gabonaise et chaque gabonais ; elle consacre le droit à l’eau potable et à l’électricité pour tous ; elle fait obligation à l’Etat de former et d’accompagner vers l’emploi les compatriotes vivant avec un handicap ; elle restaure nos valeurs traditionnelles et notre culture ; et enfin, pour les collectivités locales, elle consacre la création d’une dotation annuelle de développement au profit des collectivités locales.

C’est pourquoi je considère que, appeler à voter contre cette constitution est un choix, mais ce choix ne peut pas nous aider à avancer. En toute responsabilité, je vous demande d’aller massivement aux urnes le 16 novembre et faire le choix qui est celui du RPM, de l’Ogooué Maritime et du Gabon, le choix du OUI.

Pour conclure mon propos, j’appelle à la mobilisation et au rassemblement en vue des importantes échéances à venir. J’invite chacune et chacun à lire et à s’imprégner du projet de Constitution adopté et rendu public par le Gouvernement. Cet exercice est nécessaire afin que nous soyons tous en mesure de faire un choix éclairé.

Mesdames et Messieurs,

Chers Patriotes,

Pour le Gabon nouveau que nous voulons tous, rassemblés, déterminés, Ensemble, poursuivons notre marche en avant.

Je vous remercie.