L’Alliance des États du Sahel s’apprête à lancer deux satellites avec l’appui de la Russie

Les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont annoncé leur ambition de lancer des satellites en orbite, avec le soutien de l’agence spatiale russe Roscosmos. Cette initiative a été confirmée par Alousséni Sanou, ministre malien de l’Économie et des Finances, lors d’une déclaration officielle.

Deux satellites sont prévus : un satellite de télécommunication pour améliorer la couverture réseau dans les zones rurales et isolées, et un satellite de télédétection pour renforcer la sécurité nationale. Le satellite de télécommunication permettra une diffusion accrue des programmes audiovisuels ainsi qu’un accès élargi aux services comme l’Internet et le téléphone. Quant au satellite de télédétection, il fournira des images satellitaires cruciales pour la surveillance des frontières, la gestion des catastrophes naturelles et l’inventaire des ressources naturelles.

Ces avancées technologiques s’inscrivent dans le cadre de l’AES, créée en septembre 2023 pour renforcer la coopération en matière de défense collective et promouvoir le développement économique et social dans la région sahélienne. La création de la Confédération des États du Sahel en juillet 2024 illustre la volonté des trois pays de consolider leurs liens et de développer des projets d’envergure pour le progrès de la sous-région.