L’objectif ambitieux de Kodas Intégrité cette année est de créer 100 emplois directs à partir de dix entreprises fondées par la formation de jeunes Gabonais. Spécialisée dans l’inspection et le contrôle de la corrosion dans les chantiers pétroliers, l’entreprise vise à favoriser l’auto-emploi et l’autonomisation des jeunes en formant dix compagnons qui deviendront des entrepreneurs.

L’emploi des jeunes demeure un défi mondial, particulièrement en Afrique et au Gabon. Face aux limites du marché du travail pour offrir des opportunités décents, la promotion de nouvelles stratégies s’impose pour permettre aux jeunes de créer leurs propres emplois, contribuant ainsi positivement à l’économie et à la société.

Des agents en action

L’entrepreneuriat est de plus en plus reconnu comme une stratégie clé pour libérer le potentiel productif et innovant des jeunes. C’est dans cette optique que Kodas Intégrité a lancé un vaste programme de formation destiné aux jeunes Gabonais issus de familles défavorisées. Chadly Guimbi, directeur de Kodas Intégrité Gabon, explique : « Nous recrutons des Gabonais à la sortie de l’école que nous plaçons en immersion, et ensuite, ils sont envoyés en France, en Afrique du Sud et ailleurs pour obtenir leurs certifications. »

Le Programme « RSE » (Responsabilité Sociale des Entreprises) vise à soutenir l’entrepreneuriat des jeunes en offrant des formations dans le secteur pétrolier, notamment dans la production pétrolière et l’instrumentation. Kodas Intégrité a mis en place des formations d’une durée d’un an dans le but de renforcer les compétences et d’encadrer 10 jeunes Gabonais qui deviendront des entrepreneurs à travers le pays. Leur mission consistera à employer chacun 10 autres Gabonais dans les entreprises qu’ils créeront, générant ainsi 100 emplois directs.

Le promoteur Chadly Guimbi

Chadly Guimbi souligne : « Notre entreprise propose une politique de rémunération inégalée dans notre secteur. Pour l’échantillon de cette année, nous avons choisi de les placer en immersion sur nos opérations, et ils sont indemnisés à hauteur de 300 000 francs par mois. Ils ont également le droit à la constitution juridique de leur entreprise et à un capital à la fin de chaque formation. »

Ce projet de compagnonnage initié par la petite et moyenne entreprise Kodas Intégrité vise à rendre autonomes les jeunes Gabonais, à lutter contre le chômage, l’insécurité des jeunes et la précarité familiale. Bien que le contrat se termine en février prochain, la société gabonaise prendra en charge les frais de constitution juridique et octroiera à chaque participant une somme de 1 100 000 francs CFA pour la création d’entreprise. Forte de huit ans d’existence, elle emploie actuellement plus d’une quarantaine de Gabonais et a sélectionné et certifié 10 Gabonais à Bac+2 cette année. Spécialisée dans l’inspection et le contrôle de la corrosion, Kodas Intégrité contribue activement au développement économique du pays en créant des compétences locales.