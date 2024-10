Justice gabonaise en chiffres : les statistiques pour 2023-2024 du Tribunal de Libreville

Le Tribunal de Libreville a rendu 1 061 décisions en matière de flagrants délits au cours de l’année judiciaire 2023-2024, couvrant une variété d’infractions, selon un bilan diffusé à la veille de la rentrée judiciaire de ce mardi. En tête des infractions jugées figure le vol, avec 466 décisions, soit près de la moitié des affaires. Suivent la détention de stupéfiants (147 décisions) et les coups et blessures volontaires (134 décisions), témoignant des enjeux sécuritaires et de santé publique dans le pays.

Certaines infractions graves, telles que l’homicide involontaire, ont conduit à 12 décisions, tandis que les abus de confiance (6 décisions) et les atteintes à l’honneur (4 décisions) représentent un plus faible volume. En revanche, des infractions comme le défaut de carte de séjour (35 décisions) et le recel (20 décisions) illustrent l’importance des problématiques migratoires et de criminalité organisée.

Nature de l’infraction Nombre de décisions Vol 466 Détention de stupéfiants 147 Coups de blessures volontaires 134 Homicide involontaire 12 Faux et usage de faux 11 Abus de confiance 6 Diffamation 7 Recél 20 Atteinte à l’honneur 4 Défaut de carte de séjour 35 Agression sexuelle 5 Escroquerie 28 Menace de mort 14 Chantage et harcèlement 1 Non-exécution d’une décision de justice 3 Association de malfaiteurs 3 Atteinte à la pudeur 1 Total 1061

Les infractions liées à la diffamation (7 décisions) et au faux et usage de faux (11 décisions) continuent également d’alimenter les débats devant les tribunaux. L’agression sexuelle, autre catégorie préoccupante, a conduit à 5 jugements. Cette répartition variée démontre la complexité des affaires traitées par le principal tribunal du Gabon, dont les jugements reflètent les réalités sociales et criminelles du pays.

En somme, le Tribunal de première instance de Libreville demeure un pilier dans la lutte contre diverses formes de délinquance, en maintenant un niveau d’activité soutenu face à l’augmentation des infractions, notamment en matière de sécurité et de fraudes.