Journée Ecobank 2021 : la santé mentale à l’honneur

À l’occasion de la journée dédiée aux actions sociales en faveur des familles défavorisées encore dite journée Ecobank, le directeur général d’Ecobank accompagné de ses agents se sont déportés du côté de Melen dans le but de faire un don en denrées alimentaires pour les pensionnaires du Centre National de Santé Mental

Ecobank Gabon a organisé ce 22 octobre 2021 sa 9e journée annuelle Ecobank . C’est au cours d’une cérémonie de remise de don que cette journée a été célébrée. Le directeur général de la banque panafricaine Nicolas Achiri a remis des denrées alimentaires à Thierry Bayito Mokoko le directeur général du Centre National de Santé Mental de Melen. Ce geste du cœur a été effectué d’abord pour soulager la structure qui a la responsabilité de s’occuper des personnes vivant avec les pathologies mentales mais aussi d’éclairer les populations sur les idées fausses reçues à propos des ces maladies.

Remise officielle du don

La journée a été vécue sous le thème « santé mentale : il est temps de parler et d’agir ». Elle a été l’occasion pour l’équipe de Nicolas Achiri de lutter contre la stigmatisation et la discrimination des personnes rencontrant des troubles mentaux. À cet effet, le directeur général d’Ecobank a exhorté les uns et les autres dans son allocution de circonstance à briser les barrières car c’est un sujet tabou. « Si quelqu’un que vous connaissez éprouve un problème de santé mentale, le simple fait de rester en contact avec lui peut vraiment l’aider...ce sont les petites choses que font les amis, les parents et les collègues qui peuvent faire la différence... »

Le directeur général du Centre National de Santé Mental de Melen a dans son mot de bienvenue remercié l’assistance et salué l’initiative. Il a éclairé le public sur le fait que dans notre pays, cette maladie est souvent lié au mysticisme et entraîne le rejet par de nombreuses familles. Actuellement le centre de Melen a 84 pensionnaires (64 hommes et 20 femmes). Ils sont constitués en grande majorité de personnes âgées laissées pour compte. En souhaitant la pérennité de l’acte posé par Ecobank, Thierry Bayito Mokoko a précisé qu’il va permettre de démystifier la pathologie et sensibiliser l’opinion sur les différentes prises en charge pour y venir à bout.

Un pensionnaire du centre observant la cérémonie

Cette cérémonie de remise de don également été marquée par la présence de Shan’L qui est venue soutenir cette cause en temps ambassadrice officielle d’Ecobank Gabon et aussi comme compatriote sensible aux maux qui minent notre pays.

Notons que la journée Ecobank est une coutume bien ancrée car étant initiée depuis 2013, elle est à sa 9e édition. C’est un évènement annuel organisé concomitamment dans toutes les agences Ecobank du pays. Les agences Ecobank de Port-Gentil et Franceville ont elles aussi effectué des actions en faveur des structures sanitaires en charge de la santé mentale. Cela s’inscrit dans le programme triennal dénommé « ensemble pour une meilleure santé ». Les années ultérieures, ce sont le cancer et le diabète qui avaient été mis en avant.