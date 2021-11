Jacky Sorrel Bouanga Boudiombo, l’une des 20 lauréates du prix Jeunes talents Afrique 2021

Les lauréates de la 12e édition du Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne de la Fondation L’Oréal et de l’UNESCO pour les Femmes et la Science sont connues depuis le 25 novembre. Ce prix régional récompense chaque année 20 chercheuses pour l’excellence académique de leurs travaux. Dans cette cuvée 2021 figurait en bonne place la gabonaise Jacky Sorrel Bouanga Boudiombo dont le pays faisait son entrée pour la première fois au palmarès de ce prix doté de 10 000 € (6,5 millions de FCFA) pour les doctorantes et 15 000 € (9,8 millions de FCFA) pour les post-doctorantes. La rédaction d’Info241 vous dit tout sur cette chercheuse gabonaise.

Jacky Sorrel Bouanga Boudiombo a empoché jeudi dernier à Kigali (Rwanda) la coquette sommes de 15 000 € pour la poursuite de ses recherches en sciences physiques, spécialisée en chimie des matériaux. Ces 20 chercheuses africaines primées ont été choisies parmi près de 440 candidatures. Elles ont été célébrées devant un public venu de tout le continent africain, parmi lequel figuraient des représentants du monde scientifique et des pouvoirs publics des intellectuels, leaders d’opinion, et des organisations promouvant l’égalité des genres.

Une passion pour les sciences

Notre compatriote fait partie des 4 scientifiques d’Afrique centrale primées pour cette édition 2021. Ses travaux en chimie médicale portent sur “Formulation et développement de médicaments : analyse systématique des solutions solides par co-sublimation”. Attirée dans un premier temps par des études de médecine, Jacky Sorrel Bouanga Boudiombo a finalement fait le choix d’étudier la chimie, qui lui

offrait plus de flexibilité et d’innovation pour réaliser son objectif principal : améliorer la vie des gens.

Un autre moment de cette cérémonie

C’est la raison pour laquelle elle a fait le choix de consacrer sa carrière entière à la recherche scientifique et à l’amélioration de la médecine. En 2018, elle fait partie

des cinq lauréats reconnus par l’École européenne de cristallographie pour la grande qualité de ses contributions aux cours de cristallographie et de science des matériaux. De nombreuses maladies chroniques sont aujourd’hui traitées par des régimes pharmaceutiques prolongés combinant plusieurs médicaments synergiques ou complémentaires.

Un espoir contre le VIH

Les recherches de Jacky Sorrel Bouanga Boudiombo se concentrent sur

le développement de nouvelles formulations de principes pharmaceutiques actifs approuvés pour faciliter leur administration thérapeutique. Elle étudie en particulier les inhibiteurs de protéase tels que le Saquinavir, qui sont généralement utilisés en association avec d’autres médicaments contre le VIH afin de renforcer leur efficacité dans le métabolisme du patient.

Réussir à formuler de nouveaux médicaments anti-VIH combinés dans un seul composant déboucherait sur de nouvelles formes multi-médicaments solides des

principes actifs existants et contribuerait à améliorer la vie de nombreux patients atteints du virus. Les traitements pourraient être administrés plus facilement,

tout en augmentant la sécurité thérapeutique et en facilitant l’observance des patients.

La post-doctorante a plaidé plaide pour une plus grande représentation et la

promotion des sciences à l’école dans un pays où les étudiants n’ont souvent pas accès aux laboratoires. Elle souhaite avant tout encourager davantage de jeunes filles à poursuivre une carrière scientifique. Un bel exemple qu’elle donne à voir par son parcours et la qualité de son travail qui lui valent cette reconnaissance internationale de l’UNESCO et de la Fondation L’Oréal.