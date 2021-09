Haïti : Le Premier ministre serait impliqué dans le meurtre du président Jovenel Moïse

À peine plus de deux mois après l’assassinat du Chef de l’Etat par un groupe armé, alors qu’il se trouvait dans sa résidence privée, l’enquête prend un tournant décisif avec ces réquisitions du procureur en charge des investigations. Le procureur Bed-Ford Claude a requis l’inculpation du Premier ministre haïtien Ariel Henry et une interdiction de quitter le territoire. Quelques heures plus tard, le chef du gouvernement a annoncé limoger le procureur pour “faute administrative grave”.

« Il existe suffisamment d’éléments compromettants » qui amènent à la « conviction sur l’opportunité de poursuivre Monsieur Henry et de demander son inculpation pure et simple », a-t-il écrit dans un courrier adressé au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince estime par ailleurs qu’en raison d’appels reçus par le Premier ministre, de la part de l’un des principaux suspects, il existe « des présomptions graves d’assassinat sur le président de la République ».

À noter qu’une quarantaine de personnes ont déjà été arrêtées depuis les faits. Pour rappel, Jovenel Moïse avait été froidement exécuté alors qu’il se trouvait avec son épouse (grièvement blessée), dans une résidence privée, au cours de la nuit du 6 au 7 juillet dernier vers 1 heure du matin (heure locale). Les appels passés entre l’un des suspects localisé à proximité du lieu du crime, et le chef du gouvernement seraient intervenus aux alentours de 4 heures du matin.