Guinée : Scènes de violences en marge de la célébration de la fête de l’indépendance

Alors que la Guinée célèbre le 64ème anniversaire de son accession à l’indépendance (2 octobre 1958), des jeunes guinéens se sont livrés, dimanche, à des actes de violences. Au cours des échauffourées avec les forces de l’ordre, un véhicule de la gendarmerie a été calciné par les manifestants.

Les jeunes manifestants ont jeté des pierres en direction des forces de l’ordre, qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes bloquant complètement la circulation routière. La célébration du 64ème anniversaire de l’indépendance de la Guinée a été placée par les autorités de la transition guinéenne sous le signe « du renouveau, de la réconciliation, de la justice et du pardon pour une Guinée résolument tournée vers son avenir ».

Le colonel Mamady Doumbouya, président de la transition en Guinée-Conakry, a appelé le peuple guinéen à un sursaut patriotique au-delà des clivages ethniques et politiques pour la refondation de l’Etat. Doumbouya rassure en outre « que les Forces de Défense et de Sécurité et l’ensemble des membres du Gouvernement n’ont aucune intention de confisquer le pouvoir. Ils sont plutôt déterminés à œuvrer pour un retour à l’ordre constitutionnel tout en évitant les erreurs du passé », sollicitant la « compréhension, l’accompagnement et l’appui de tous les amis de la Guinée pour la réussite de la transition de manière inclusive et apaisée à travers le dialogue et la concertation ».