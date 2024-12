Guinée : L’opposition ne va plus reconnaitre la légitimité des militaires au pouvoir au 1er janvier

Les partis et mouvements d’opposition guinéens, rassemblés dans la coalition Forces vives de Guinée (FVG), ont annoncé ce mercredi qu’à partir de 2025, ils ne reconnaîtraient plus la légitimité des autorités militaires actuelles du pays. Cette décision est motivée par l’expiration de la période de transition initialement annoncée par le Comité national pour la cohésion et le développement. Cette déclaration souligne l’insistance des opposants sur le non-respect du calendrier préétabli par le gouvernement militaire.

« Nous refusons de reconnaître le gouvernement actuel après le 31 décembre 2024 », a affirmé l’opposition dans une déclaration citée par plusieurs sources. En réaction, la coalition appelle à des manifestations à partir du 6 janvier prochain pour exiger le départ immédiat des militaires du pouvoir et le retour à un gouvernement civil. Cette mobilisation vise à restaurer un ordre constitutionnel où le pouvoir serait exercé par des civils, en réponse à ce que l’opposition perçoit comme un prolongement illégitime de la transition militaire.

La Guinée est sous la direction de l’armée depuis le coup d’État de septembre 2021, qui a vu le renversement du président Alpha Condé par Mamadi Doumbouya. Les nouvelles autorités ont créé le Comité national pour la cohésion et le développement comme structure de gouvernement suprême et ont suspendu la Constitution en faveur d’une Charte de transition. Initialement, les militaires avaient planifié de quitter le pouvoir à la fin de 2024 pour permettre des élections libres. Cependant, il y a quinze jours, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a indiqué que la transition ne se terminerait pas comme prévu, citant le besoin de poursuivre la reconstruction de l’État. La Guinée est en discussion sur une nouvelle Constitution, qui devrait être soumise à un référendum, permettant potentiellement à Doumbouya de se présenter à la prochaine élection présidentielle.