Nigeria : 35 enfants tués dans une bousculade lors d’une foire de Noël qui promettait des dons

Trente-cinq enfants ont tragiquement perdu la vie dans une bousculade lors d’une foire de Noël à Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria. Six autres ont été hospitalisés après l’incident, survenu mercredi à l’École Islamique du quartier de Bashorun. Selon les témoignages, plus de 5 000 enfants s’étaient rassemblés pour l’événement, où les organisateurs avaient promis des dons en espèces et de la nourriture gratuite. La bousculade s’est produite à l’arrivée des principaux organisateurs, provoquant la panique alors que la foule tentait d’entrer.

La police a arrêté huit personnes en lien avec l’événement, dont l’organisatrice principale, Naomi Silekunola. Les autorités ont appelé les parents inquiets à se rendre dans les hôpitaux locaux pour retrouver leurs enfants disparus. Des médecins ont confirmé le décès de plusieurs enfants, certains hôpitaux faisant état d’au moins sept morts. Le gouvernement de l’État d’Oyo a précisé que les victimes avaient été transportées dans divers établissements hospitaliers pour traitement.

Le président Bola Tinubu a exprimé jeudi ses condoléances aux familles endeuillées et ordonné une enquête approfondie sur l’incident. Cette tragédie s’ajoute à une série de catastrophes liées à la foule survenues au Nigeria cette année, notamment dans des universités et lors de distributions publiques, mettant en lumière les préoccupations croissantes concernant le contrôle des foules et la sécurité dans le pays.