Classement FIFA : Le Gabon termine l’année 2024 à la 84ᵉ place mondiale

La FIFA a publié ce 19 décembre le dernier classement mondial de l’année 2024. Le Gabon conclut l’année à la 84ᵉ place, un positionnement stable par rapport au mois précédent en raison de l’absence de matchs durant ce mois. Comparativement à l’année 2023 où il avait terminé 82e, le Gabon a perdu ainsi 2 places cette année.

Sur le plan africain, le Gabon se classe 18ᵉ, loin derrière les grandes nations du continent comme le Maroc (14ᵉ mondial et 1ᵉ africain), le Sénégal (17ᵉ mondial) et l’Égypte (33ᵉ mondial). Ce classement reflète l’écart croissant entre les Panthères et les équipes phares du football africain, malgré un potentiel indéniable dans l’effectif gabonais.

Le contexte des performances

Les Panthères ont connu une année marquée par un manque de compétitions majeures en fin de saison, ce qui a limité les opportunités de progression. Si quelques matchs amicaux et rencontres qualificatives ont permis de maintenir une certaine régularité, les performances restent en deçà des attentes pour prétendre à un meilleur rang.

Le coach de la sélection gabonaise

À l’aube de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc, le Gabon doit redoubler d’efforts pour rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Améliorer la cohésion tactique, renforcer les secteurs clés et multiplier les confrontations de haut niveau figurent parmi les priorités.

Un regard vers l’avenir

Terminer l’année à la 84ᵉ place mondiale souligne l’urgence pour les Panthères de retrouver leur ambition sur la scène internationale. Avec des talents prometteurs et une marge de progression certaine, le Gabon peut viser une remontée dans les classements futurs, à condition de capitaliser sur ses ressources humaines et stratégiques.

L’année 2025 sera déterminante pour relancer la dynamique du football gabonais et permettre aux Panthères de retrouver une place plus prestigieuse dans la hiérarchie du football africain et mondial.