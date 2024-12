Ghana : Le candidat de l’opposition déclaré vainqueur de la présidentielle de samedi

John Mahama, candidat du Congrès démocratique national (opposition), a été proclamé ce lundi, vainqueur de l’élection présidentielle du 7 décembre dernierau Ghana, selon une annonce faite sur GhanaWeb. Il a remporté 56,5 % des voix, contre 41,1 % pour le vice-président sortant, Mahamudu Bawumia, candidat du Nouveau Parti patriotique au pouvoir. Ce dernier a félicité son rival pour sa victoire.

Né le 29 novembre 1958 à Damongo, dans le nord du Ghana, John Mahama a déjà occupé les fonctions de vice-président et président par intérim après le décès de John Atta Mills en 2012. Diplômé en histoire et en communication, il a également étudié la psychologie sociale en URSS. Son programme électoral met l’accent sur des réformes économiques, l’autosuffisance alimentaire, et le développement des infrastructures, avec une promesse de créer 300 000 emplois numériques.

Marié et père de sept enfants, Mahama a mené campagne sous le slogan « Le Ghana a besoin d’un redémarrage ». Il a choisi Jane Naana Opoku-Agyemang, ancienne ministre de l’Éducation, comme future vice-présidente. Cette élection marque son retour au pouvoir après son précédent mandat présidentiel de 2012 à 2017.