Automobile : Nissan et Honda discutent d’une éventuelle fusion

Les géants japonais de l’automobile, Nissan Motor et Honda Motor, seraient en discussion pour une éventuelle fusion. Selon des rapports publiés mercredi, les deux constructeurs envisagent de former une holding commune, un projet qui inclurait potentiellement Mitsubishi Motors. Une telle entité, avec des ventes combinées dépassant 8 millions de véhicules, deviendrait le troisième plus grand groupe automobile mondial.

Les marchés ont immédiatement réagi à cette nouvelle. Les actions de Nissan ont bondi de 23,7 %, clôturant à 417,6 yens (environ 1 738 FCFA) à la Bourse de Tokyo, tandis que celles de Mitsubishi ont grimpé de 19,6 %, atteignant 487,2 yens (environ 2 027 FCFA). Les actions de Honda ont d’abord progressé avant de reculer de 3 %, clôturant à 1 224,5 yens (environ 5 084 FCFA).

Bien que la perspective d’une fusion suscite un grand intérêt, des défis restent à surmonter. Les deux entreprises doivent encore s’accorder sur la répartition des rôles au sein de cette alliance. Si cette fusion se concrétise, elle pourrait offrir à Nissan une opportunité de restructuration, tout en permettant à Honda de renforcer sa stratégie dans les véhicules électriques. Toutefois, des différences de marges bénéficiaires et de priorités stratégiques pourraient freiner le projet.

Pour l’instant, Nissan et Honda n’ont pas confirmé les détails, précisant que les discussions exploratoires sont toujours en cours. Ce projet ambitieux, qui pourrait redéfinir l’industrie automobile japonaise, est suivi de près par les analystes et investisseurs du monde entier.