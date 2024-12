Soudan : Près de 180 morts en deux jours dans des bombardements entre l’armée et les FSR

Le Soudan est de nouveau endeuillé par des violences meurtrières. Lundi et mardi, au moins 176 personnes ont péri dans des bombardements imputés à l’armée et aux forces paramilitaires, selon un décompte de l’AFP. Parmi les incidents les plus graves, des frappes des paramilitaires sur Omdourman, en périphérie de Khartoum, ont tué 65 personnes mardi, selon le gouverneur de l’État de Khartoum cité par le Sudan Tribune.

La veille, un bombardement mené par l’armée sur un marché très fréquenté au Darfour-Nord avait déjà fait plus de 100 morts. Cette région de l’ouest du pays reste le théâtre de combats intenses, en partie contrôlée par les Forces de soutien rapide (FSR). Ces violences illustrent l’escalade continue du conflit qui ravage le pays depuis avril 2023.

La guerre entre l’armée régulière et les FSR a causé des dizaines de milliers de morts et plus de onze millions de déplacés. Alors que la population civile continue de payer un lourd tribut, les appels à un cessez-le-feu restent sans réponse concrète, exacerbant la crise humanitaire dans le pays.