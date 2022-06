Guerre en Ukraine : La Russie affirme avoir détruit un dépôt d’armes livrées par l’Otan à Kiev

Le ministère russe de la Défense a annoncé, mercredi, avoir détruit un entrepôt de munitions à proximité de la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, qui « contenait des armes fournies par des pays de l’Otan à l’Ukraine ». Par voie de communiqué, la défense russe a indiqué que ses systèmes de défense anti-aérienne avaient abattu un chasseur ukrainien Su-25 dans la province orientale de Donetsk.

Elle a ajouté que « des missiles de croisière Kalibr de haute précision ont détruit à proximité de la ville de Lviv un entrepôt de munitions d’armes étrangères fournies à l’Ukraine par les pays de l’Otan, notamment des obusiers M777 de 155 mm ». Le communiqué explique que des avions de chasse russes ont détruit quatre obusiers américains M777 et une station de guerre électronique des forces armées ukrainiennes.

Les forces russes ont également détruit deux systèmes de missiles anti-aériens Buk-M1, deux postes de commandement des forces armées ukrainiennes, un centre de communication dans la région de Donetsk, ainsi que des entrepôts de munitions dans la région de Lougansk, avec des missiles de haute précision. Le 24 février dernier, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué une colère et l’imposition de sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l’endroit de Moscou.