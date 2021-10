Grève illimitée à l’Aninf : les agents réclament une prime portée disparue de leur salaire

À l’issue d’une assemblée générale tenue ce mardi 12 octobre dans leurs locaux de la capitale gabonaise, les agents de l’Agence nationale d’infrastructures numériques et des fréquences (Aninf) du Gabon ont décidé de lancer un mouvement d’humeur d’une semaine avec un service minimum pour revendiquer le retour de la prime de « compensatrice » instaurée il y a 10 ans. Les agents en colère ont été surpris par la baisse soudaine de leur salaire. Une situation que déplore le personnel de l’Aninf.

Ce mouvement d’humeur fait suite à un préavis de grève déposé le 4 octobre dernier, arrivé donc à échéance au regard de la règlementation gabonaise de 8 jours, relative au droit de grève. Daniel Christian Rogombe, l’actuel directeur général de l’entreprise publique serait resté sourd à ce préavis de grève, d’où la colère des agents en assemblée générale ce matin.

Une vue de l’assemblée générale de ce mardi

« Nous avons lancé un préavis de grève de 8 jours en espérant que notre direction générale allait nous rappeler, nous les représentants du personnel, pour discuter et trouver des solutions ensemble. Mais jusqu’à ce jour, rien a été fait », a déploré Mathurin Bayakaboma représentant du personnel de l’Aninf. Face à cette indifférence, le personnel de l’Aninf a décidé de passer à la vitesse supérieure en déclenchant une grève.

« Nous sommes en grève illimitée tant que les problèmes ne sont pas résolus. On ne peut pas revenir si on ne trouve la lumière à nos problèmes. On ne va pas reprendre le travail », a conclu Mathurin Bayakaboma. Une situation de crise qui devrait interpeller les autorités d’autant que cette grève pourrait avec un impact sur la gestion d’internet et du flux numérique de plusieurs administrations publiques.