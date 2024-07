Faux documents administratifs gabonais : Un vieux camerounais écroué après 20 ans sous les radars

Tanyi Takem Takuembangha John, un camerounais d’une soixantaine d’années, est probablement le faussaire le plus habile que la capitale économique gabonaise ait connu. Après 20 ans d’activités discrètes sous les radars judiciaires,, il a été enfin appréhendé le 26 juillet grâce au travail minutieux de la gendarmerie. En fabriquant une grande variété de faux documents gabonais à l’aide d’un ordinateur, il aurait amassé une fortune considérable. Cette fortune mal acquise l’a conduit ce lundi dans les geôles de la prison centrale de Port-Gentil, où il attend désormais son procès.

Cet homme de soixante ans, père de trois enfants, a été arrêté grâce à l’intervention de la gendarmerie nationale de la légion ouest du Camp de l’Océan. Il a reconnu avoir fabriqué divers faux documents, notamment des bordereaux de titres de séjour, des fiches d’enregistrement, des permis de conduire, des cartes consulaires, des certificats médicaux, des faux certificats de travail, des attestations de formation falsifiées, des faux curriculums vitae, et plus encore. « Au début, je faisais ça parce que je n’avais pas de travail, mais dès que j’ai acheté un taxi en 2019, j’ai arrêté », a avoué Tanyi Takem Takuembangha.

Le vieil homme lors de sa présentation lundi à la presse

Il s’est spécialisé dans la fabrication de documents administratifs variés. Munie d’un ordinateur, d’une clé USB et de quelques connaissances en informatique, il produisait des documents de tout type. Ses activités lui ont permis d’accumuler une santé financière notable, en vendant ces faux papiers pour 25 000 FCFA l’unité. « Je délivrais ces papiers uniquement à mes frères camerounais anglophones ici. C’était pour les aider à trouver quelque chose à faire », ajoute-t-il.

Tanyi Takem Takuembangha était impliqué dans cette activité depuis environ vingt ans dans la commune de Port-Gentil. Les enquêteurs ont découvert qu’il avait fourni des faux documents à plus d’une centaine de personnes. La tâche a été délicate pour les enquêteurs, qui ont dû faire preuve d’une grande rigueur pour distinguer le vrai du faux. Ainsi, de nombreux citoyens gabonais et étrangers circulent actuellement dans le pays avec des documents falsifiés par ce grand maître.

L’affaire, largement relayée sur les réseaux sociaux, semble digne d’une série à succès. Cependant, les faits sont bien réels, et des faussaires comme le présumé accusé continuent de sévir. Accusé de faux et usage de faux, un crime prévu et puni par l’article 121 du Code pénal en République gabonaise, Tanyi Takem Takuembangha John a récemment été déféré devant le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Port-Gentil. Après son audition le 29 juillet, il a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt du château.