Evasion judiciaire des Bongo : le gouvernement gabonais nie tout en bloc et menace !

La rencontre présumée du 17 mai dernier entre les autorités gabonaises de la transition et les tenants de la famille Bongo a enfin été démentie par le gouvernement. Dans un communiqué ce vendredi, le ministère de la Justice, bat en brèche les rumeurs distillées par l’hebdomadaire panafricain JeuneAfrique la veille. Avant de promettre des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce discrédit des autorités judiciaires du Gabon.

Lire aussi >>> La famille Bongo négocie en douce son évasion judiciaire du Gabon avec les autorités

À quoi joue le « mercantile » JeuneAfrique pour s’être inventé une rencontre secrète au palais présidentiel de Libreville entre les prévenus notamment Sylvia Bongo, Noureddin Bongo pour négocier les conditions de leur évasion judiciaire ? Non, rétorque ce vendredi le ministère de la Justice. Le garde des sceaux, dans un communiqué parvenu à la rédaction d’info241, a tenté de déminer les « rumeurs » de l’hebdomadaire.

Non conforme à la législation

Le ministère a rappelé que Sylvia Bongo et Noureddin Bongo Valentin, ainsi que d’autres personnes, sont actuellement en détention préventive dans le cadre de l’opération « Dignité ». Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et du règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les communications des détenus avec des personnes extérieures, à l’exception des magistrats, ont lieu exclusivement à la prison centrale.

« Fort de ce qui précède, toutes les informations qui tendraient à faire croire à des entretiens avec des détenus hors de ce cadre légal sont totalement infondées et pourraient exposer les auteurs à des poursuites judiciaires pour propagation de fausses nouvelles », souligne le communiqué signé du ministre en personne, Paul Marie Gondjout. Le membre du gouvernement a en a remis une couche sur les mobiles de cette désinformation sans citer l’hebdomadaire.

Pas de passe-droit pour les Bongo

« Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, tient ainsi à marquer sa désapprobation face à ces allégations mensongères dont certains médias étrangers, pour des raisons mercantiles, sont devenus coutumiers. De telles allégations sont de nature à jeter le discrédit sur l’institution judiciaire et la transition », martèle la communication de démenti. Avant de promettre que les tenants de la famille Bongo arrêtés au cours de cette opération judiciaire seront bien jugés au Gabon.

« Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, rassure l’opinion nationale et internationale que l’instruction des procédures judiciaires à l’encontre des mis en cause se poursuit et ira à son terme dans le respect des dispositions des textes en vigueur », conclut le communiqué. La famille Bongo répondra donc de leurs actes devant la justice et n’aura pas droit à un traitement de faveur pour s’en extirper, affirme le gouvernement gabonais.