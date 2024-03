Euro 2024 - La compétition estivale de football

Le 14 juin marquera le début de l’Euro 2024, avec comme match d’ouverture l’affrontement entre l’Allemagne et l’Écosse. Cette compétition estivale de football verra s’affronter les 24 meilleures nations européennes sur le sol allemand. À quelques mois du coup d’envoi, c’est l’occasion pour nous de revenir sur les différents groupes et phases de la compétition ainsi que les principaux favoris à la victoire finale.

Euro 2024 : Les équipes participantes et la phase des groupes

Désigné pays organisateur en septembre 2018, l’Allemagne va accueillir la 17ème édition du Championnat d’Europe de football. À cet effet, 10 villes allemandes sont mobilisées. Il s’agit de Berlin, Cologne, Dortmund, Düsseldorf, Francfort-sur-le-Main, Gelsenkirchen, Hambourg, Leipzig, Munich et Stuttgart.

Comme d’habitude, les fans du ballon rond et de paris sportifs auront l’opportunité de parier Euro 2024 afin de passer un été mémorable. D’ailleurs, les meilleurs bookmakers se préparent déjà à l’événement en concoctant d’excellentes options de paris sportifs avec des cotes intéressantes.

51 matchs sont programmés et les 24 pays en compétition sont répartis dans 6 groupes de 4 équipes. Logé dans le groupe A, l’Allemagne aura fort à faire face à l’Écosse, la Hongrie et la Suisse. Dans le groupe B, on retrouve l’Espagne, la Croatie, l’Italie et l’Albanie. C’est la poule la plus relevée du tournoi et l’une des plus attendues par les amateurs du sport roi.

Le groupe C verra prester la Slovénie, le Danemark, la Serbie et l’Angleterre. Quant au groupe D, il regroupe l’équipe de France, les Pays-Bas, l’Autriche et le Vainqueur des barrages Voie A (Pologne, Estonie, Pays de Galles ou Finlande). Par contre, le groupe E met aux prises la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie et le Vainqueur des barrages Voie B (Israël, Islande, Bosnie-Herzégovine ou Ukraine).

Pour ce qui est du groupe F, il réunit la Turquie, le Portugal, la Tchéquie et le Vainqueur des barrages Voie C (Géorgie, Luxembourg, Grèce ou Kazakhstan). La phase des groupes se disputera du 14 juin au 26 juin. À l’issue de cette dernière, 16 équipes accéderont au tour suivant. Il s’agit des 2 premiers de chaque poule et des 4 meilleurs troisième.

Présentation des phases à élimination directe

Du 29 juin au 2 juillet se dérouleront les Huitièmes de finale. Ils s’en suivront les 5 et 6 juillet 2024 les quarts de finale qui opposeront les 8 équipes rescapées de l’étape précédente. Les deux demi-finales se disputeront respectivement les 9 et 10 juillet. La grande finale est prévue pour le 14 juillet dans le mythique Stade Olympique de Berlin.

Pour ce qui est des dotations, l’UEFA accorde à tous les participants une somme de 9 250 000 €. Chaque match de poule gagné donne droit à 1 000 000 €. En cas de match nul, les dotations sont simplement de 500 000 €.

Par contre, chaque pays reçoit 1 500 000 € pour la qualification pour les huitièmes de finale, 2 500 000 € pour les quarts de finale et 4 000 000 € pour les demi-finales. Le ²-champion d’Europe empochera une somme de 5 000 000 €. Quant au Vainqueur de la finale, il part avec un pactole de 8 000 000 €.

Quelques favoris de l’Euro 2024

Finaliste des deux dernières Coupes du monde et de l’Euro 2016, la France est archi favori pour le sacre. Emmenée par Kylian Mbappé, Camavinga, Dembélé, Zaïre-Emery et Antoine Griezmann, l’équipe aura à cœur de reconquérir un titre qui lui échappe depuis 24 ans.

Avec son armada offensive incarnée par Bellingham, Jack Grealish, Harry Kane ou encore Bukayo Saka, l’Angleterre a aussi de quoi accrocher une étoile à sa tunique. Mais, elle va devoir résoudre les équations concernant sa défense.

Grâce à des joueurs talentueux comme Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Felix, Bruno Fernandez et Rafael Leao, le Portugal a aujourd’hui l’un des effectifs les mieux armés d’Europe. Il pourra aussi toujours compter sur l’expérience de Cristiano Ronaldo pour décrocher une deuxième victoire finale.

L’Espagne, la Croatie, la Belgique et bien sûr l’Allemagne complètent la liste des équipes pouvant marquer les esprits au cours de la compétition. L’Italie, le tenant du titre, et les Pays-Bas font office d’outsiders à prendre au sérieux.