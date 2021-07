Etats-Unis : Un ambassadeur du Gabon oublie de payer son loyer durant 2 ans à New-York !

Les diplomates gabonais ont-ils encore réellement le souci d’assurer une bonne image de leur pays à l’étranger ? Non si on en croit cette affaire d’impayés de loyer qui oppose l’Université de New-York à Franklin Joachim Makanga, ambassadeur permanent du Gabon auprès des Nations Unies. Locataire d’un appartement huppé situé au 8e étage du Washington Square Village, le diplomate a oublié de régler ses loyers depuis 2 ans, se murant notamment derrière son statut diplomatique et de l’arrêté de la ville New-York interdisant l’expulsion des mauvais locataires en raison de la pandémie de Covid-19.

Lire aussi >>> 10 ans après, le Gabon élu pour la 4e fois au conseil de sécurité de l’ONU Encore une énième affaire qui entache la respectabilité du Gabon à l’étranger. Un diplomate gabonais et pas des moindres, l’ambassadeur permanent du Gabon aux Nations Unies, est depuis ce 13 juillet sous le coup d’une procédure judiciaire de la part de son bailleur, l’Université de New-York. Selon les faits rapportés par la presse spécialisée américaine, le locataire qui loue un appartement de 2 296,57 $ (1,276 million de FCFA) doit un total 32 000 $ (17,787 millions de FCFA). L’ambassadeur gabonais aux Nations-Unies poursuivi aux Etats-Unis Une affaire qui interroge tout de même sur ses impayés car la délégation gabonaise aux Nations-Unies loue depuis 1968 dans ce complexe immobilier de 2 tours repartis en 8 étages. Le Gabon aurait-il des soucis de liquider pour régler les loyers de ses ambassadeurs au point de trainer des ardoises de deux ans ? Autant de questions que seul le ministère des Affaires étrangères dirigé par Pacôme Moubelet Boubeya pourrait répondre avec justesse. La devanture de l’immeuble En attendant, le Gabon et son mauvais locataire font l’objet de cette plainte en justice de l’Université de New-York qui s’active pour entrer dans ses fonds. Surtout que depuis fin 2018, la délégation gabonaise qui habituellement renouvelait son bail tous les ans depuis 1968, a là encore oublié de le faire. Or, le locataire des lieux Franklin Joachim Makanga y habiterait sans sourciller sur la paperasse administrative et le paiement de ses loyers. Un pied de nez au locataire qui a longtemps attendu avant d’intenter cette procédure de justice.