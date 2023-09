Essassa : Un camerounais de 22 ans poignarde à mort son ami pour un mégot de chanvre indien

Un ressortissant camerounais âgé de 22 ans et répondant au nom de Benzinj Njah alias Junior, séjourne depuis le 12 septembre au Gros-Bouquet, la maison d’arrêt de Libreville. Il est poursuivi pour meurtre, consommation et détention de stupéfiants. Crimes commis lors d’une rixe qui a eu lieu à Essassa, à une vingtaine de kilomètres de la capitale gabonaise.

Kem Kenny Ossala Odounga est passé dernièrement de vie à trépas lors d’une rixe avec son ami Benzinj Njah alias Junior. Les faits ont eu lieu le 5 septembre dernier à Essassa, un quartier réputé mouvementé à cheval entre le 2e et le 3e arrondissement de Ntoum. D’après le quotidien l’Union, la bagarre entre les deux jeunes hommes reposait essentiellement sur une histoire de chanvre indien.

Une rixe mortelle

Le jour du drame, les deux complices se seraient rendus dans un maquis pour partager un jus ensemble. Assis, Benzinj Njah aurait eu une envie pressante de se déplacer pour quelques minutes. Selon le présumé meurtrier Benzinj Njah, il aurait laissé un bout de chanvre sous le regard admirateur de son pote. Malheureusement dès son retour, son chanvre n’était plus à l’endroit où il l’avait laissé. Une situation qui l’a emmené à porter des accusations sur son ami Kem Kenny Ossala Odounga.

Droit dans ses bottes, l’accusé aurait nié bec et ongles avoir vu la marchandise prohibée de son pote Benzinj Njah. C’est ainsi qu’une violente rixe déclenche entre les deux hommes au point où certains enquêteurs pensent que la victime aurait eu l’avantage sur le meurtrier présumé. Se sentant malmené copieusement par son compagnon, Benzinj Njah se serait discrètement servi d’une arme qu’il n’a surtout pas hésitée à planter au niveau du cou de son pote.

Un drame de plus

En poignardant son ami de toujours, il lui aurait probablement sectionné une des veines jugulaire ou brachiocéphalique. Ce qui entrainé une perte abondante de sang et la mort sur-le-champ de Kem Kenny Ossala Odounga. Paniqué de voir son ami sans vie, il prit la poudre d’escampette. En vain ! Car sa cavale n’aura duré que quelques jours vu qu’il a été arrêté non loin du quartier. Présenté devant le juge d’instruction à la suite de son arrestation, il a été mis sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville.

Cependant, il faut dire que la culture, la vente et la possession de chanvre indien à des fins récréatives est strictement illégale au Gabon. Aussi, toute possession de cannabis peut entraîner de sévères sanctions. C’est ce à quoi s’est exposé le présumé meurtrier qui risque jusqu’à 20 ans de réclusion. Les saisies de chanvre indien sont nombreuses et se sont multipliées au Gabon. D’après les statistiques de la police anti-drogue, entre 2019 et 2020, plus de 950 tonnes de chanvre indien ont été saisies dans le pays.