Election au Conseil gabonais de France : Des fraudes et irrégularités flagrantes dénoncées !

La course à la présidence du Conseil Gabonais de France (CGF) prend une tournure tumultueuse avec le retrait ce samedi 13 janvier, jour du vote, de la liste Renaissance Unie. Une décision motivée par des irrégularités substantielles au sein du processus électoral, annoncée samedi avant midi dans une déclaration officielle adressée aux compatriotes et aux soutiens de la liste.

La déclaration commence par rappeler le contexte de l’élection, soulignant l’ouverture du processus par le consulat général du Gabon en France le 2 novembre 2023. Les membres de la liste Renaissance Unie expriment leur volonté inébranlable d’aider et de fédérer la communauté gabonaise en France, mettant en avant l’idéal de fraternité et de solidarité. Ils s’étaient engagés à promouvoir les talents et compétences de la diaspora gabonaise en créant un réseau solide favorisant l’échange d’idées.

La déclaration de la liste Renaissance Unie

Défaut d’équité et de transparence électorale

Cependant, le dynamisme de la campagne de la liste a été entravé par la mise en lumière de nombreuses irrégularités au sein du processus électoral. Les membres de la Renaissance Unie dénoncent des décisions de la commission électorale qui, prises sans les consulter, compromettent l’équité et la transparence du scrutin. Des préoccupations majeures sont soulevées, notamment en ce qui concerne les irrégularités entourant le respect des dates officielles de campagne par la liste adverse "Ensemble pour un CGF plus inclusif".

La déclaration mentionne également des inquiétudes concernant la partialité présumée du Consul Général du Gabon en faveur de la liste adverse, illustrée par des photos officielles publiées sur la page du Consulat Général. Des irrégularités liées à l’inéligibilité des associations présentes dans le groupe de liste "Ensemble pour un CGF plus inclusif" sont également évoquées, soulignant des pratiques contraires aux statuts du CGF.

Fichier électoral contesté

La liste Renaissance Unie exprime sa déception envers la commission électorale, soulignant son mutisme et son manque d’action face aux récriminations soulevées. Des questions cruciales sont soulevées quant à la conformité du fichier électoral, avec l’inscription de nouvelles associations et des suspicions de fraude.

Face à ces constats accablants, la liste Renaissance Unie a exigé la dissolution de la commission électorale et l’annulation de l’élection prévue pour le 13 janvier 2024. Ils ont suggéré la tenue d’une nouvelle échéance électorale avec des modalités révisées. Cependant, ces demandes ont été rejetées, ce qui a conduit la liste à prendre la décision de se retirer de la course.

Une poursuite dans la crise

La déclaration se termine par des remerciements envers tous ceux qui ont soutenu la liste Renaissance Unie et des excuses pour le désagrément occasionné. Ils affirment que le combat n’est pas terminé et se réservent le droit de prendre des initiatives pour faire justice dans cette affaire. La crise électorale au CGF souligne les défis liés à la démocratie au sein de la diaspora gabonaise en France, mettant en lumière l’importance d’une gestion transparente et équitable des processus électoraux pour garantir la confiance et la légitimité.

Rappelons que pour cette élection, c’était une centaine d’associations qui avaient été appelées à départager les deux listes candidates : « Renaissance-Unie » conduite par Franck Olivier Akwe Okemvelle et « Ensemble pour un CGF plus inclusif » de Valéry Nkwele Mba. Le consulat général du Gabon avait mis en place pour ce scrutin une commission électorale dont les décisions ont vite été jugées controversées. Le bureau du CGF est élu pour un mandat de 2 ans.