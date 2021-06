Edmond Okemvele signe deux ouvrages pour moderniser le Gabon et ses institutions

Edmond Okemvele Nkogho, écrivain et ancien président du conseil économique et sociale du Gabon, a animé samedi une conférence-débat citoyenne à l’Université Omar Bongo. L’auteur a présenté deux de ses derniers ouvrages en présence de professeurs, étudiants, élèves ainsi que d’acteurs politiques de l’opposition. Une sortie rehaussée notamment par la présence des opposants Jean Eyeghe Ndong et Louis Gaston Mayila.

Après « Déficit démocratique et mal développement en francophonie », Edmond Okemvele Nkogho est de retour en librairie avec deux nouveaux ouvrages politiques : « Esquisse de la Constitution de la 2ème République gabonaise » et « Exposé des motifs ». Ces deux ouvrages ont été présentés officiellement samedi à Libreville au cours d’une conférence-débat.

Une banderole annonçant l’objet de la rencontre de samedi

L’auteur a indiqué que « Toutes ses œuvres viennent du fait que depuis son enfance, depuis les années 60, les choses vont de plus en plus mal. Alors que les hommes pour diriger le Gabon sont de plus en plus nombreux, de plus en plus bien formés. L’argent pour réaliser les choses, il y en a de plus en plus. On a 54 fois plus de moyens qu’en 1960 », a-t-il dénoncé.

L’exposé des motifs revient sur pourquoi faut il changer le modèle de Constitution que nous avons hérité de la colonisation et de la France. Ce modèle de la Constitution avait été initié par le Général de Gaulle pour répondre aux problèmes de la France à cette époque, a rappelé l’auteur faisant un bref historique de la Constitution gabonaise. Avant d’esquisser proprement dit ses propositions pour une Constitution gabonaise dans Esquisse de la Constitution de la 2ème République gabonaise.

Une vue de l’assistance présente

Dans celui-ci, le Gabon y est désormais défini comme « une République démocratique, parlementaire et fédérale adhérant au panafricanisme ». Le Parlement composé de 90 députés et 70 sénateurs (dont 3 hauts fonctionnaires et 9 représentants d’administrations provinciales) devient ainsi la première institution constitutionnelle du pays nommant par vote le Premier ministre, chef du gouvernement national qui sera ensuite entériné par le président de la République. Un ouvrage qui ne manque donc pas de redéfinir notre République notamment en 16 titres et 196 articles.

Après l’échange-discussion autour de ces deux ouvrages, c’est sur une prestation de artistique du célèbre roi du Tandima, Vyckos Ekondo, et d’autres artistes que s’est achevée cette conférence-débat.