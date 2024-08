Dominique : les restes de corps de 14 Africains retrouvés à bord d’un bateau

Des corps décomposés ainsi que des documents d’origine sénégalaise et mauritanienne ont été découverts à bord d’une embarcation à 10 miles nautiques de Rio San Juan, en République dominicaine. Parmi les 14 victimes, au moins une était mineure, a rapporté mercredi le média d’État RTVD. Les autorités ont également trouvé 29 téléphones portables et plusieurs cartes d’identité nationales abîmées à bord du bateau.

Les équipes médico-légales dominicaines travaillent actuellement à l’identification des corps et à la détermination des causes de cette tragédie maritime. La marine dominicaine a indiqué dans un communiqué qu’elle collaborera avec le ministère public pour élucider les circonstances de cet incident, précisant que la marque et l’origine du bateau restent inconnues.

Un sac à dos contenant 12 paquets d’une substance suspecte, probablement de la cocaïne ou de l’héroïne, a également été découvert sur le bateau. Cette découverte met en lumière les dangers extrêmes de la route maritime de l’Atlantique, l’une des plus périlleuses au monde en raison des forts courants et vents d’ouest.