Gabon : Des élèves d’un lycée catholique de Port-Gentil possédés par des « esprits »

Scène surréaliste ce vendredi 14 mars au lycée et collège catholique Raponda Walker (LCRW) de la capitale économique gabonaise Ce qui aurait pu être une journée classique de cours s’est transformé en épisode digne d’un film d’horreur. Dès les premières heures de cours, une trentaine de jeunes, majoritairement âgés de moins de 20 ans, sont soudainement entrés en transe, créant une panique généralisée et menant à la suspension progressive des cours.

« Raponda doit prendre ses responsabilités. Ce n’est pas normal de laisser nos enfants livrés à eux-mêmes. Nous avons inscrit nos enfants ici et nous constatons qu’ils ne sont pas en sécurité », s’est insurgé devant les micros d’Info241 une mère de famille.

Une journée "traditionnelle" en cause

Le phénomène aurait débuté dans les classes du second cycle avant de s’étendre aux niveaux inférieurs. « Ça a commencé chez les secondes, puis les 4e et les 3e. On pense que c’est lié à la journée traditionnelle organisée la veille. Mais ça touche plus que les élèves Omyéné », témoigne un élève de seconde.

Une autre vue de l’établissement théâtre des faits

L’établissement a rapidement sombré dans le chaos. Élèves, enseignants et responsables pédagogiques ont été pris de panique. Certains affirment même avoir vu des apparitions étranges. « En entrant à Raponda, j’ai ressenti une atmosphère pesante. Quand les crises ont éclaté, j’ai eu peur. Je voyais des choses se déplacer dans la cour que personne d’autre ne remarquait », confie une élève, encore sous le choc.

Convulsions collectives

Les scènes de convulsions et de cris incontrôlés ont amplifié la peur parmi les plus sensibles, plongeant l’établissement catholique dans une situation de crise inédite. Si l’incident s’est calmé après quelques heures grâce à l’intervention de l’administration, de nombreux parents, alertés par leurs enfants, se sont précipités sur place pour les récupérer.

Selon certains observateurs, il pourrait s’agir d’un phénomène psychosomatique lié au stress. La direction a promis de communiquer officiellement dans les prochains jours. Depuis, l’établissement a retrouvé un calme relatif.