Décès à 65 ans de Jacob Desvarieux, leader du groupe Kassav’ et père du zouk

Déjà donné pour lors de son hospitalisation le 12 juillet dernier, le guitariste guadeloupéen Jacob Desvarieux est mort vendredi à Pointe-à-Pitre des suites du Covid-19, à l’âge de 65 ans. La star du groupe Kassav’ était depuis son hospitalisation en coma artificiel.

Desvarieux avait fondé Kassav’ en 1979 avec Pierre-Edouard Decimus, inventant au passage le zouk, un mélange inédit de musique guadeloupéenne et de sons et rythmes venus de toutes les Caraïbes. Le groupe avait connu un succès considérable dans les années 80, aux Antilles, en France et en Afrique.

Cette disparition laisse sans voix de nombreux fans à travers le monde qui ne cessaient de prier pour sa guérison. Le groupe Kassav’ avait en effet donné plusieurs concerts au Gabon depuis son ascension. Une lourde perte pour les mélomanes.