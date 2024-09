Criminalité à Port-Gentil : Deux autres jeunes membres du gang d’Azaria jetés en prison !

Et deux délinquants de moins dans les rues de la capitale économique gabonaise. Hunel Parfait Ilaou Kai (18 ans), alias Amao, et José Stéphen Safou Mouanga (21 ans), alias Apognongo croupissent depuis vendredi 27 septembre à la prison centrale de Port-Gentil. Ils sont accusés d’appartenir à un gang notoire dirigé par Yorick Obame, alias Azaria, qui est au centre de divers actes de violence et de troubles publics dans la ville.

Selon l’Union, les deux hommes ont été appréhendés à la suite d’une opération menée par l’antenne provinciale de la police judiciaire de l’Ogooué-Maritime en collaboration avec les Forces de police Nationale (FPN).L’opération policière, menée le 20 septembre, a été un coup dur pour le gang, qui a terrorisé la ville de Port-Gentil avec des actes de violence ciblée. Le tribunal de Port-Gentil où ont été entendu les deux bandits présumés Ces arrestations surviennent après que le groupe a été impliqué dans une attaque sanglante, le 23 août, dans la paroisse Saint-Paul, causant la mort de plusieurs personnes, dont Léonce Yenot et Léa Pitteau. Les forces de l’ordre ont intensifié leurs efforts pour démanteler cette organisation criminelle, qui s’est rendue coupable d’agressions brutales à l’aide d’armes blanches telles que des machettes. Selon l’enquête, Hunel Parfait Ilaou Kai et José Stéphen Safou Mouanga sont accusés d’avoir pris part activement aux violences orchestrées par ce gang. Au moment de leur arrestation, ils auraient reconnu leur implication dans plusieurs agressions perpétrées sous les ordres directs de leur chef, Azaria. Le gang est tristement célèbre pour ses nombreux méfaits, notamment des vols violents et des troubles récurrents à l’ordre public. Les deux individus ont été immédiatement présentés au juge d’instruction du tribunal de première instance de Port-Gentil. Ils ont été inculpés pour association de malfaiteurs, complicité de trouble à l’ordre public, ainsi que pour des faits de violence aggravée. Actuellement incarcérés à la prison du Château, Amao et Apognongo rejoignent leur chef Yorick Obame derrière les barreaux, mais d’autres membres de ce gang pourraient encore être recherchés.