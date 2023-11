Crimes coloniaux : La Tanzanie et l’Allemagne prêtes à discuter du retour des restes humains déportés

La Tanzanie et l’Allemagne sont prêtes à entamer des discussions sur les questions liées à la période coloniale et aux actions de l’administration allemande en Afrique de l’Est, y compris le retour des dépouilles emmenées en Europe, a déclaré mardi la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan après s’être entretenue avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, en visite en Tanzanie.

« Nous avons eu une conversation détaillée et nous sommes prêts à entamer des discussions pour voir comment nous allons nous mettre d’accord sur les questions liées à l’héritage colonial allemand », a déclaré Samia Suluhu Hassan, citée par l’agence Reuters. « Je sais que des familles attendent le retour des dépouilles de leurs proches, qui se trouvent dans plusieurs musées en Allemagne ». La présidente tanzanienne a ajouté que ces discussions permettraient de résoudre un certain nombre de problèmes existants.

Pour sa part, M. Steinmeier a déclaré qu’il avait l’intention de rencontrer les descendants des victimes de la rébellion des Maji-Maji de 1905-1907 contre l’administration coloniale allemande. « Il est important de noter que nous sommes convenus de développer la recherche sur les événements qui se sont déroulés pendant la période coloniale afin d’ouvrir une nouvelle page dans nos relations », a-t-il déclaré.

Selon la BBC, les musées et les collections privées d’Allemagne détiennent aujourd’hui plus de 200 restes tanzaniens, principalement des crânes, qui ont été emmenés depuis le territoire de la Tanzanie actuelle au début du XIXe siècle. L’Allemagne affirme les avoir emmenés à des fins de recherche scientifique. Toutefois, la Tanzanie estime qu’il s’agit principalement des restes de personnes exécutées lors de rébellions contre les autorités coloniales.

En 1891, une colonie, l’Afrique orientale allemande, a été établie dans la majeure partie de l’actuelle Tanzanie. Quatorze ans plus tard, la rébellion des Maji-Maji a vu le jour, elle a été réprimée par l’administration allemande deux ans plus tard. Après la défaite de l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, l’ancienne Afrique orientale allemande a été placée sous tutelle britannique. Deux autres pays africains, la Namibie et le Burundi, ont déjà exigé des indemnisations à Berlin pour les actions de l’administration coloniale allemande.