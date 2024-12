Course à la direction de l’Unesco : le Gabon se retire finalement en faveur de l’Égypte

Le gouvernement gabonais a annoncé ce vendredi le retrait de sa candidature à la tête de l’Unesco en faveur de Khaled El-Enany, ancien ministre du Tourisme et des Antiquités d’Égypte. Cette décision marque un tournant dans la course à la direction générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, prévue en novembre 2025. Noël Nelson Messone, candidat du Gaboin, ne briguera donc plus ce poste.

Le gouvernement gabonais justifie ce retrait par la volonté de soutenir l’Afrique dans sa quête pour ce poste prestigieux, près de 40 ans après le mandat d’Amadou-Mahtar MBow, ancien directeur général de l’Unesco. L’objectif est de maximiser les chances du continent pour remporter ce poste lors de la 43e Conférence générale. Ainsi, la République gabonaise a choisi de mettre en avant la solidarité africaine, estimant que le soutien à la candidature de l’Égypte est un choix stratégique.

Cette décision témoigne également de la volonté de renforcer les relations bilatérales entre le Gabon et l’Égypte. Selon le ministre gabonais des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye, ce retrait s’inscrit dans une dynamique de préservation de la cohésion continentale et de renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays. Le soutien gabonais à Dr Khaled El-Enany est désormais acquis.