Coup d’Etat : le Gabon exclu du programme AGOA des Etats-Unis à compter de 2024 !

C’est l’annonce faite ce jeudi par le président américain, Joe Biden, à l’ouverture du 20e Forum de l’African growth and opportunity act (AGOA) à Johannesburg (Afrique du Sud). Le Gabon sera prochainement exclu du programme américain d’exemption de frais de douanes pour ce qui est de l’entrée de ses produits sur le sol américain.

Depuis hier, plus de 2 000 personnes, dont des représentants de gouvernements de plus de 30 pays africains, participent à la conférence de l’AGOA qui se tient jusqu’au 4 novembre. Un évènement où le Gabon dirigé par le général Brice Oligui Nguema vient de voir confirmer une autre des sanctions américaines à l’issue du coup d’Etat du 30 août.

En effet, peu avant l’ouverture de la conférence, le président américain Joe Biden a annoncé son intention de mettre fin à la participation à l’AGOA du Gabon, du Niger, de l’Ouganda et de la République centrafricaine (RCA) à partir du 1er janvier 2024. Le Niger et le Gabon, selon l’évaluation des autorités américaines, n’ont pas fait de « progrès dans la protection du pluralisme politique et de l’État de droit ».

Pour rappel, l’AGOA permet aujourd’hui à 35 pays africains d’exporter 1.835 types de marchandises vers les États-Unis en franchise de droits. En contrepartie, les États-Unis bénéficient d’un accès privilégié aux matières premières essentielles en Afrique.