Coup d’Etat au Gabon : la société civile gabonaise va se prononcer ce jeudi

Après le coup d’Etat de l’armée gabonaise d’hier, la société civile gabonaise entend se prononcer d’une seule voix. Pour y arriver, elle va se réunir ce jeudi à Libreville sous la houlette du Le Consortium de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie au Gabon (COTED) et du Réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon (ROLBG).

« Chers compatriotes, partisans de la démocratie de l’état de droit, la société civile gabonaise par l’entremise du COTED et du ROLBG tient à vous informer qu’elle prend acte du coup d’état subséquent au trucage des élections générales du 26 août dernier et de la désignation du Général OLIGUI NGUEMA en qualité de Président de la transition », indique Georges MPAGA, président exécutif national du ROLBG et secrétaire exécutif du COTED.

« Pour nous permettre d’avoir une position commune, nous convions nos collègues de la société civile et l’ensemble de nos observateurs citoyens qui ont suivi les dernières élections, à une importante réunion en vue d’une déclaration commune cruciale, ce matin à 11H00 l’Arche de l’Alliance, derrière le Camp de Gaulle rue de l’immeuble Cocody », conclut le communiqué.