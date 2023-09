Coup d’Etat au Gabon : La France ne juxtapose pas les situations au Niger et au Gabon

À l’heure actuelle, les activités des soldats français qui font de la formation des militaires gabonais ont été suspendues en attendant que la situation politique se clarifie, a indiqué Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, dans une interview accordée vendredi au journal Le Figaro.

"Pour autant, nous ne pouvons pas mettre sur le même plan la situation au Niger, où des militaires illégitimes ont destitué un président légitimement élu, et celle du Gabon, où le mobile avancé par les militaires est précisément le non-respect de la loi électorale et de la Constitution", a-t-il nuancé tout en ajoutant que Paris condamnait tous les coups de force. "Il faut laisser le temps à notre diplomatie d’analyser la situation et de consulter l’ensemble de ses partenaires", a conclu l’interviewé.

Le 30 août, l’armée gabonaise a annoncé à la télévision nationale qu’il avait pris le pouvoir. Les putschistes ont annulé les résultats des élections du 26 août, remportées par le président sortant Ali Bongo déchu. Les militaires ont déclaré que le président était « en résidence surveillée, entouré de sa famille et de ses médecins ».